元タレントの中居正広氏の個人事務所「のんびりなかい」が、３月時点でも存続していることが関係者への取材などで分かった。中居氏が昨年３月３１日にフジテレビの第三者委員会から「性暴力」を認定されて３１日で丸１年。元国民的アイドルグループのリーダーの動向が注目される。

中居氏は昨年１月、公式サイトで声明を発表し、引退した。声明の中で個人事務所については「残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業することと致します」としていた。

それから１年以上経ったが、個人事務所は３月時点でも存続しており、公式サイトも閉鎖されていない。

中居氏を巡っては一部で、電撃復帰が断続的に報じられている。その一方で、当の中居氏は今年１月の「女性セブン」の取材に対し、復帰を否定している。

フジ第三者委は昨年３月３１日、調査報告書を公表。中居氏が２０２３年に都内の自宅でフジアナウンサー（当時）Ａさんに対した行為について「性暴力」と認定した。

中居氏側は同５月、調査報告書について「一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されませんでした」などと反論していた。