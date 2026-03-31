ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は３０日（日本時間３１日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に今季初先発し、４回０／３を４安打１失点、４三振２四球で初黒星を喫した。打者１８人に７８球で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマーク。防御率２・２５。チームは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。試合後の一問一答は以下の通り。

――何を改善し、何が良かったか

「しっかりゾーンの中で勝負できたので、フォアボールも２つありましたけど、全体的には自分のボールで勝負できたので、それが良かったのかなと思います」

――ブルペンで何が良かったのか

「色々ピッチングコーチだったり、他からもアドバイスをもらったので、一つコレっていうのはないんですけど、いくつかこう、フォーム的なところで修正できたので、それが良かったのかなと思います」

――どのくらい自信を持って臨んだか

「自信はそんななかったですし、正直僕が一番不安だったと思うんですけど、自分ができること限られてるので、そのことに集中してやろうと思って投げました」

――スプリングトレーニング（オープン戦）との違い

「そうですね。今年入ってから５回、投げきれなかったですけど、一番いいピッチングができたので、そこの結果に対するこう、自信というか、そういうものは一つの収穫かなと思ってます」

――カッター／スライダーが多かった

「今日に関してはすごくキャッチャーのサインも多かったので、たくさん投げましたし、助けてもらった場面も多かったのでよかったです」

――スプリングトレーニングからビルドアップできていると感じるか

「なんて言うんですかね、スプリングトレーニング自体もこう、いいボールが多かったりしたので、そこに対して、良かった反面、結果がなかなか伴わなかった。試合になった以上は結果を求められなきゃいけないので、そこに対する不安はありましたけど、ボール自体は去年みたいに、なんて言うんですかね、スピードが出てないわけでもないし、感覚的にも悪くはなかった。そこに対して今日はゾーンの中で勝負できたっていうことだけなのかなと思います」

――リセットしたというか、ただ投球する気持ちだったのか

「そうですね、もちろん結果も良くなかったので不安はありましたけど、ほんとに今日からスタートだったので、僕にとっては。満足いく結果ではないですけど、悪いなりにも、なんて言うんですかね、スプリントレーニングに比べたら良くなってるところに関しては、自信を持ってやっていきたいなと思ってます」

――球速が上がっているが、去年と比べるとどうか

「そうですね、もちろんこのゾーンで攻めなきゃいけないので、まだある程度コントロールしてる部分が強いので、そ、球速に関しては、なんて言うんすかね、どんどん結果が良くなって、自信持って投げ出てくればもっと出るのかなと思うので、１試合通して強度を変わらず投げることができたらなとは思ってます」

―― 立ち上がりが改善されたが、変えた部分はあったか

「そうですね。そういったところは逆に変えずに行って、本当に技術的なところで１週間修正かけてたので、そこだけを信じて、逆にそれ以外は、一緒に行く形で入るようにしました」

――手応えはいつからあったか

「試合直前のブルペンが良くて、試合悪かったりもあったので、いけるとかそういう感覚はなかったですけど、本当に目の前のバット、ワンナウト、１イニングずつに集中して投げた結果かなと思います」

――カットボールが多かった

「基本的には出してくるサインなので。特にそこらへんは話してないですし、ゾーンで勝負できたらなんでもいいと思うので。ほんとにキャッチャーが受けた感じた通りに、今日は僕は投げました」

――３回１点取られた後に追加点を許さなかった

「そうですね。あの回で大きく乱れなかったこと自体は今年に入って課題だったのでよかったと思いますし、あの後もこうゾーンで攻めて行けたのはも良かったと思うので、引き続きこうビッグイニングを作らないように、そこを大事にしていきたいなと思ってます」

――初回、ＡＢＳでストライクがボールに変わった

「とった感じ、見た感じ、僕も低いかなと思ってたんで。ただ自分がこう見てた景色よりも結構ギリギリだったので、そこに関してはこう、逆にもうちょっと低め、あそこら辺まで取るんだっていう感じで切り替えて投げました」

――ＡＢＳ全体について

「別になんとも。はい。ストライクがストライク、ボールがボールになるだけなので。はい、なんとも思わないです」

――スプリットの抜け球が結構あった

「そうですね。要因は色々あるので、しっかりこう振り返ってやっていきたいんですけど、三振取ったり、いいボールもあったので、大きく変えることはないと思うので、微調整をしっかりやっていきたいなと思ってます」