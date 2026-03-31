女優・石原さとみ（３９）の最新ビジュアルが公開された。

石原は５月５日から開幕する「彩の国シェイクスピア・シリーズ ２ｎｄ」第３弾「リア王」（彩の国さいたま芸術劇場大ホールなど）に、ゴリネル役で出演することが決まっている。

長塚圭史が演出、吉田鋼太郎が主演を務める同作。舞台を制作する「ホリプロステージ」の公式スタグラムでは「ＶＩＳＵＡＬ｜＃リア王ＳＳＳ２」とし、出演者のビジュアルをアップ。石原はデコルテを見せ、腕が透けた黒の衣装で妖艶（ようえん）な雰囲気を漂わせた。

「舞台『リア王』は、私にとって二人目の産後復帰となる大切な作品です。妊娠出産を経て、二人の子どもを育てながら舞台に立ち続けられるのかという不安もありますが、お話をいただいた当初のワクワクは今も変わりません」とのコメントも寄せた石原。

ＳＮＳ上では「待って！！！美しすぎる」「ビジュアルきたぁぁぁ！！！美しい…」「石原さとみちゃんめっちゃ綺麗」とくぎ付けになっていた。

石原は２０２０年に一般男性と結婚し、２２年４月に第１子、２５年５月に第２子出産を発表。同１０月にＮＨＫ総合「トリセツショー」ＭＣに復帰した。