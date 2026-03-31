三浦大知、9月より全国ツアー＜Raw / Bare＞開催を発表
三浦大知が9月12日埼玉を皮切りに、15都市21公演の全国ツアー＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare＞を開催することが発表された。
これまで数々のスーパーライブを披露してきたが、進化を止められない三浦大知が新たに掲げるライブツアータイトルに注目だ。2025年3月30日からの20周年イヤーを駆け抜け、新たなフェーズに突入した三浦大知が全国に飛び出し、本物の歌とダンスをお届けするライブツアーとなるだろう。
＜DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare＞
埼玉・三郷市文化会館 大ホール
2026年9月12日(土)開場16:30/開演17:30
2026年9月13日(日)開場15:00/開演16:00
お問い合わせ：クレリアン https://www.clelien.com/
大阪・グランキューブ大阪
2026年9月20日(日)開場17:00/開演18:00
2026年9月21日(月・祝)開場16:00/開演17:00
お問い合わせ：サウンドクリエーター 06-6357-4400
東京・SGC HALL ARIAKE
2026年9月24日(木)開場17:30/開演18:30
2026年9月25日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：クレリアン https://www.clelien.com/
埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール(メインホール)
2026年10月6日(火)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：クレリアン https://www.clelien.com/
静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
2026年10月17日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
岐阜・長良川国際会議場 メインホール
2026年10月18日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
千葉・松戸・森のホール21 大ホール
2026年10月24日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999
宮城・仙台サンプラザホール
2026年10月30日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：EDWARD LIVE 022-266-7555
岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
2026年10月31日(土)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：EDWARD LIVE 022-266-7555
高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2026年11月6日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：HIGHERSELF 082-545-0082
岡山・倉敷市民会館
2026年11月8日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：HIGHERSELF 082-545-0082
神奈川・よこすか芸術劇場 大劇場
2026年11月18日(水)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999
兵庫・神⼾国際会館こくさいホール
2026年11月22日(日)開場16:30/開演17:30
2026年11月23日(月・祝)開場15:00/開演16:00
お問い合わせ：サウンドクリエーター 06-6357-4400
福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール
2026年11月27日(金)開場17:30/開演18:30
お問い合わせ：BEA 092-712-4221
2026年11月29日(日)開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：BEA 092-712-4221
愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
2026年12月19日(土)開場16:30/開演17:30
2026年12月20日(日)開場15:00/開演16:00
お問い合わせ：キョードー東海 052-972-7466
[チケット料金]
・指定席 9,900円[税込]
※3歳未満入場不可、3歳以上のお子様はチケットが必要です。