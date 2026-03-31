◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）

４月１１日に両国国技館で開催される「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」でＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京・新宿区の帝拳ジムで練習を公開した。練習前に会見を行った那須川は、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との対戦へ向け「自分は客観的に見てもギリギリの状態にいると思う。ただ、そういう時の方が力を発揮できるし、『やってやるよ』という思いが心の中で芽生えている」と背水の陣の覚悟を吐露した。

昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦となる。格闘家人生プロ公式戦５５戦目での初の敗北を喫し「最初はずーっと一人でいたり、ぼーっとする時間が増えていた」というが、「切り替えることはあまり好きじゃないんで、そこの感情を一緒に持って行くことをやっていますね。一人になって寂しいときもあったが、それが怒りに変わったり、それがあったから強くなれたと今は思えている。必要な人間の最後のピースを手に入れた」と前を向いた。

再起戦へ向け、帝拳ジムでの練習に加え、葛西会長、キック時代の古巣・ＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５５）のもとへ足を運び、指導を受けた。原点回帰とともに、拓真戦で課題を残した接近戦での戦い方にも磨きをかけた。

昨年９月１４日に武居由樹（大橋）を４回ＴＫＯで下して王座を獲得したＷＢＯ同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ＝２７勝１９ＫＯ４敗）らとスパーリングを重ね、「近い距離や打ち合う距離は正直得意ではなかったが、試行錯誤しながら取り組んできた」と手応えを口にした。

「今回はたくさん崖の上から落とされた気がした。そこからはい上がってこいよ、みたいなメッセージもいろんな方からもらった。しっかり登ってきた気がする」という那須川。世界王座への挑戦権と拓真へのリベンジを懸けた一戦となるが「挑戦者決定戦というのはそこまで意識せず、自分の持っているもの、それ以上のものをぶつけて、一人の漢（おとこ）になろうかなと思っています」と力強く語った。「前回の（拓真戦の）自分に対する不満やムカつくことをたくさん感じている。そういうものをすべて試合に持ち込んで、全面的に出していければ」とフラストレーションを力に変えて爆発させるつもりだ。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。