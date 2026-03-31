ドナルド・トランプ米国大統領が、ホルムズ海峡が事実上閉鎖された状態のままであっても、イランに対する軍事作戦を終了する用意があるという立場を明らかにしたと、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が30日（現地時間）、報じた。

WSJは同日、内情に精通した複数の消息筋を引用し、トランプ大統領がイラン戦争の早期終結の意向を補佐陣に伝えたと報じた。これに対してWSJは、イランによるホルムズ海峡への強力な統制権が延長され、再開放の課題を後回しにする結果を招く可能性が高いと解説した。

報道によると、トランプ大統領と参謀らは、ホルムズ海峡を強制的に開放する軍事作戦が行われる場合、予定された4〜6週の期限を越えて長期化すると判断した。これを受け、トランプ大統領はイラン海軍とミサイル保有量を弱体化させ、現在の軍事衝突を整理した後、テヘランに外交的圧力をかけて自由な貿易の流れを再開させる方向を検討しているとWSJは報じた。万が一、こうした努力が失敗した場合、米国は欧州や湾岸地域の同盟国に海峡の再開放を主導するよう圧力をかけるだろうと関係者は伝えた。軍事的選択肢も依然として存在するが、当面の優先順位ではないというのが消息筋の伝言だ。

一方、ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官も同日、記者団に対して米国が海峡の運航正常化のために努力していると述べたが、これを主要な軍事目標としては言及しなかった。

マルコ・ルビオ国務長官は同日、アルジャジーラのインタビューで、今回の軍事作戦が「数週間以内」に終了するとし、その後のホルムズ海峡の問題は「イランの選択か、米国が参加する多国籍連合が解決することになるだろう」と述べた。

ワシントンのシンクタンク、ブルッキングス研究所のスーザン・マロニー副所長はWSJとのインタビューで、ホルムズ海峡が事実上封鎖された状態で軍事作戦を終了することを「信じられないほど無責任だ」と批判した。マロニー氏は「エネルギー市場は先天的にグローバル」とし、「すでに進行しており、海峡閉鎖が続けばはるかに深刻になる経済的被害から、米国を隔離できる可能性はない」と述べた。

イラン領海に属するホルムズ海峡は、全世界の海上原油貿易量の20％以上が通過する。サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、バーレーン、カタール、イラクなどの産油国が石油や液化天然ガス（LNG）を海上で輸出する主要ルートだが、最も狭い地点は幅が54キロにすぎず、イランが容易に統制可能だ。カタールとアラブ首長国連邦（UAE）が輸出するLNGの90％以上がここを通過するが、これは世界のLNG貿易の19％に達する。