オダウエダ・小田、4月1日に復帰へ 相方・植田に笑いのメッセージつづる 「ドラゴンボールを観るかワンピースを観るか…」
お笑いコンビ・オダウエダの小田結希（30）が3月31日、コンビの公式Xで4月1日に復帰することを明らかにした。
【写真】笑いを交えて…復帰を報告したオダウエダ・小田のメッセージ
投稿は「スプリングフェア終了のお知らせ」と題して更新。「オダウエダ小田は1ヶ月休養を頂いてましたが4月1日からお仕事に復帰します！」と報告した。
「お休みするにあたって身近な人とすごく話し合いました。ドラゴンボールを観るかワンピースを観るか話し合い、競技した結果どちらも観ることになりました。充実した1ヶ月をありがとうございました」とユーモアを交えて感謝を伝えた。
続けて「植田には牛角を一生奢ります！ピンで頑張ってくれてありがとう！」と相方・植田紫帆（34）にも笑いを交えたメッセージを。最後に「そして応援してくださっているみなさん、いつもありがとうございます！」と結んだ。
小田は2月に、3月1日から1ヶ月間休養することを自身のSNSで発表していた。
【写真】笑いを交えて…復帰を報告したオダウエダ・小田のメッセージ
投稿は「スプリングフェア終了のお知らせ」と題して更新。「オダウエダ小田は1ヶ月休養を頂いてましたが4月1日からお仕事に復帰します！」と報告した。
「お休みするにあたって身近な人とすごく話し合いました。ドラゴンボールを観るかワンピースを観るか話し合い、競技した結果どちらも観ることになりました。充実した1ヶ月をありがとうございました」とユーモアを交えて感謝を伝えた。
続けて「植田には牛角を一生奢ります！ピンで頑張ってくれてありがとう！」と相方・植田紫帆（34）にも笑いを交えたメッセージを。最後に「そして応援してくださっているみなさん、いつもありがとうございます！」と結んだ。
小田は2月に、3月1日から1ヶ月間休養することを自身のSNSで発表していた。