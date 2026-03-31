「同級生か〜」佐久間大介、友達との“ガチサシ呑み”ショットに反響！ 「若干、目がすわってる…(笑)」
Snow Manの佐久間大介さんは3月30日、自身のInstagramを更新。友達との“ガチサシ呑み”ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆友達の“ガチサシ呑み”ショット
ファンからは「美が溢れてる〜」「帝王感ハンパない…」「どんな世界線なんだ…」「同級生か〜」「身長差が尊いな」「若干、目がすわってる…(笑)」「ローランドさん、強火佐久間担で親近感です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介＆友達の“ガチサシ呑み”ショット
「どんな世界線なんだ…」佐久間さんは「#ローランドショー の対談企画で、友達のローランドとガチサシ呑みしてきた」とつづり、7枚の写真を投稿。元カリスマホストで実業家のROLANDさんのYouTubeチャンネル「THE ROLAND SHOW」の企画に出演した時のオフショットを載せています。特に6枚目では、佐久間さんとROLANDさんがハグしており、とても貴重な姿です。
ROLANDさんもツーショットを公開ROLANDさんも同日、自身のInstagramを更新。「好きな相手とただ酒飲む時間って実は、凄く幸せな時間なんだなって気付かされました！」とつづり、佐久間さんとのツーショットを公開しています。「THE ROLAND SHOW」に公開された動画と合わせてチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)