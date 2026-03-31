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決勝は地元・関西の実力校同士となった。

奈良・智弁学園は、村上投手（阪神）らを擁した2016年以来10年ぶりの優勝を目指す。チームは準々決勝の花咲徳栄戦で8点差から大逆転を見せ、準決勝は中京大中京に逆転の1点差で勝ち切る。

春夏10回目の栄冠を目指す大阪桐蔭は2回戦、準々決勝、準決勝すべてで1点差を制し、勝負強く決勝に進んできた。

試合は序盤、智弁のエース・杉本真滉を大阪桐蔭打線が攻め2回に1点、3回に2点を奪って試合を優位に進める。大阪桐蔭は2年の川本晴大が先発。2回まで智弁学園打線をノーヒットに抑える好投を見せる。

3回、智弁学園はフォアボールをきっかけにランナーを3塁まで進め、内野安打で1点を返すと、6回には4番逢坂の本塁打で3－3の同点に追いついて見せた。

終盤の7回、大阪桐蔭は100球を超えた杉本を攻め、無死満塁から4点を一挙に奪い試合の流れをつかむ。大阪桐蔭先発の川本は、9回までマウンドに立ち続け、智弁学園の攻撃を3点に抑えた。

大阪桐蔭は2022年春以来の優勝、これで甲子園では、春夏通算10回目の栄冠に輝いた。

先行　大阪桐蔭先発メンバー
1　左　仲原慶二　2年
2　中　中西佳虎　3年
3　右　内海竣太　3年
4　指　谷渕瑛仁　3年
5　捕　藤田大翔　3年
6　二　黒川虎雅　3年
7　一　岡安凌玖　3年
8　三　中村勇斗　2年
9　遊　中島斉志　2年
投　川本晴大　2年

後攻　智弁学園先発メンバー
1　捕　角谷哲人　3年
2　二　志村叶大　3年
3　指　太田蓮　2年
4　一　逢坂悠誠　2年
5　中　馬場井律稀　3年
6　左　北川温久　3年
7　三　多井桔平　2年
8　右　添本一輝　2年
9　遊　八木颯人　3年
投手　杉本真滉　3年