「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）

智弁学園は大阪桐蔭に敗れ、１６年選抜以来１０年ぶり２度目の優勝はならなかった。試合終了後、ナインは悔し涙に暮れた。大阪桐蔭先発の大型２年生左腕、川本の前に毎回の１５三振を喫した。

小坂監督は川本について「本当にタイミングが合わなかった。全体的に素晴らしい投手。真っすぐの力もありますし、角度があって色々指示したけど、なかなかアジャストするのは難しかった」と脱帽した。

今大会３完投、準決勝の中京大中京戦でも９回１３７球で完投したエース杉本真滉投手（３年）が先発。二回に先制を許し、三回にも２点を失ったが、大阪桐蔭打線から５回までに８奪三振を奪う力投をみせた。

打線は３点を先行されたが、１点差に迫ると、六回に４番逢坂悠誠が大阪桐蔭先発の川本の１３９キロの直球を振り抜き、値千金の同点ソロを放った。

しかし、七回に杉本が３連打を浴びて無死満塁のピンチを招くと、３番内海に押し出しの四球で勝ち越し点を献上。この回、さらに３点を失った。杉本は７回１２８球１１安打７失点１０奪三振の内容だった。１週間５００球の球数制限まで残り３球で降板した。

打線は大阪桐蔭先発の２年生左腕・川本の前に毎回の１５三振を喫した。