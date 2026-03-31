上白石萌音が4月11日(土)に行うスペシャルライヴ「Mone Kamishiraishi "yattokosa" 26 《texte》」が、ＷＯＷＯＷで生中継されることが決定。

2026年10月5日(月)に歌手デビュー10周年を迎える上白石。2月には、デビュー作品と同じく"映像作品にまつわる楽曲を歌う"というテーマのアルバム「texte」をリリースした。3月に神戸、横浜で開催の同アルバムを掲げたライヴは、どちらも先行予約で即日完売し、東京ガーデンシアターでの追加公演が行われることとなった。今回、生中継されるのは、その追加公演であり、スペシャルライヴのファイナルとなる東京公演。

上白石萌音は11年に第７回「東宝シンデレラ」オーディション審査員特別賞を受賞し、女優としてデビュー。14年、「舞妓はレディ」にて映画初主演を飾り、第38回日本アカデミー賞新人俳優賞など数々受賞。その他の主な出演作品として、映画「君の名は。」「溺れるナイフ」「ちはやふる」シリーズ「羊と鋼の森」「L♡DKひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。」、第48回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞した「夜明けのすべて」や、ドラマ「恋はつづくよどこまでも」「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」、「カムカムエヴリバディ」「法廷のドラゴン」「ちはやふるーめぐりー」、舞台「組曲虐殺」「ジェーン・エア」「ナイツ・テイル-騎士物語-」「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」などがある。

■歌手デビューから10年、成熟したパフォーマンスに期待

上白石萌音、2025年10月で歌手デビュー10周年を迎える

歌手としては2016年9月、劇場アニメ「君の名は。」の舞台挨拶で、RADWIMPSの野田洋次郎の伴奏で「なんでもないや (movie ver.)」を歌唱したことが話題となり、10月5日に同曲も収録したカバーアルバム「chouchou」で歌手デビューした。この作品は映画「赤い糸」主題歌のHY「366日」、映画「Wの悲劇」主題歌の薬師丸ひろ子「Woman"Wの悲劇"より」、劇場版アニメ「時をかける少女」挿入歌の奥華子「変わらないもの」、映画「レ・ミゼラブル」劇中歌のサマンサ・バークス「On My Own」、映画「Modern Times」挿入歌のチャップリン「SMILE」、そして「なんでもないや (movie ver.)」という、映像作品にまつわる楽曲をカバーした内容となっていた。俳優業を先行していた上白石らしい作品と言えるだろう。

10周年イヤー第1弾リリースとなるアルバム「texte」は、そのデビュー作品のコンセプトを踏襲した作品となっている。そこには「chouchou」にも収録されている楽曲の再録音や、上白石がヒロインのひとりを演じたNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の主題歌「アルデバラン」、小林武史の新たなプロデュースによりレコーディングされた「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」等、この10年で縁ができた作品のカバー曲や、昨年公開された映画「ペリリュー −楽園のゲルニカ−」の主題歌でMONGOL800のキヨサクの作詞によるオリジナル楽曲「奇跡のようなこと」が収録されている。

カバーとオリジナル、それらを両輪として音楽活動を行うところも、歌手、アーティストとしての上白石の大きな特徴と言えるだろう。

ライヴに関しても、2021年以降"yattokosa"と題したツアーを毎年開催しているほかに、2023年に日本武道館ライブ、同時期に東京・大阪のビルボードライブでの公演を行うなど、さまざまな会場でライヴの経験を積んでいる。

"yattokosa"を冠したワンマンライヴも5年目となる今回の「Mone Kamishiraishi "yattokosa" 26 《texte》」。神戸、横浜がソールドアウトとなり、東京ガーデンシアターでの追加公演が決定したことからも、上白石の音楽活動も注目度が高いことがうかがえる。

飾らないナチュラルな歌声という魅力を持ちつつ、より深い表現力を身につけたアーティスト・上白石萌音の姿を「生中継！上白石萌音『Mone Kamishiraishi "yattokosa" 26 《texte》』」で、たっぷりと味わってもらいたい。

文＝田中隆信

放送情報

生中継！上白石萌音「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」

放送日時：2026年4月11日(土)18:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷライブ(スカパー！)

※放送・配信終了後〜ＷＯＷＯＷオンデマンドで1週間アーカイブ配信あり

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