2児の母・井上和香、4年ぶり京都での親子ショット公開「娘さん可愛らしい」「憧れるママ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの井上和香が3月30日、自身のInstagramを更新。京都での親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳元グラドル「娘さん可愛らしい」長女＆長男との3ショット
井上は「久しぶりの京都〜 何年ぶり？4年ぶり！？」とつづり、京都旅行の写真を複数枚投稿。京都タワーをバックにスタンプで顔を隠した子どもたちと並んで笑顔の姿を公開した。「やっと息子くんを親戚のみんなに会わせることができました」と満足そうに続けている。
また、滞在したホテルについても「落ち着いた空間で、ホッとできるお部屋」「テーブルにはお抹茶 お部屋でお抹茶が楽しめるなんて、さすが京都！〜」と紹介し、旅の充実ぶりを伝えている。
この投稿には「素敵な家族写真」「幸せそう」「娘さん可愛らしい」「憧れるママ」「旅行したくなる」などの反響が寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳元グラドル「娘さん可愛らしい」長女＆長男との3ショット
◆井上和香、京都での親子ショット公開
井上は「久しぶりの京都〜 何年ぶり？4年ぶり！？」とつづり、京都旅行の写真を複数枚投稿。京都タワーをバックにスタンプで顔を隠した子どもたちと並んで笑顔の姿を公開した。「やっと息子くんを親戚のみんなに会わせることができました」と満足そうに続けている。
◆井上和香の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真」「幸せそう」「娘さん可愛らしい」「憧れるママ」「旅行したくなる」などの反響が寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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