公開恋愛後2カ月で破局のBLACKPINK・ジス、復縁について語る「気持ちを再び取り戻すのは…」

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジスが別れた恋人との復縁についての考えを明かした。

去る3月27日、ファッション誌『Harper's BAZAAR Korea』のSNSには、「キャリアvs恋愛？ジスの選択は？＃聞いてみましょう」というタイトルの動画が公開された。

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この日、ジスはファンから寄せられたさまざまな悩みに答え、自身の価値観を伝えた。

最も目を引いたのは、復縁に関する回答だった。「別れた恋人とやり直してもいいでしょうか？」という質問に対し、ジスは「NO。私は無理だと思う。簡単に別れたわけではないはずだ。その気持ちを再び取り戻すのは難しいと思う」と語った。

（写真提供＝OSEN）ジス

続けて、「私は1度背を向けたら後ろを振り返らないスタイルなので、私を再び振り向かせるには大きな力が必要だ」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Harper's BAZAAR Korea」）ジス

燃え尽き症候群への対処法も現実的だ。彼女は、「仕事そのものを変えるのは難しいため、趣味や（ストレスを）解消できる方法を見つけることが重要だ」として、「私は食べることも、寝ることも、漫画を読むことも好きだ。好きなことが多いので、燃え尽きても（その状態が）すぐに過ぎ去る」と明かした。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。