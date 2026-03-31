ボーイズリーグの選手たちは新たなステージへはばたく

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［ボーイズリーグ］有望選手たちの進路紹介

　昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや、全国など主要大会に出場した有望選手たちの行き先が出そろった。神奈川県、神奈川県央、山梨県、長野支部の各支部に所属する選手たちの進路を掲載する。

◆主な選手の進路◆

所属・選手名→進学先

※◉は報知ＡＳ、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー。ＮＺはニュージーランド

【神奈川県支部】

麻生・◉佐藤航大→佐久長聖

都筑中央・◉柳澤匠→横浜

都筑中央・◉山口竜之介→中央学院

都筑中央・◉大石裕斗→横浜

宮前中央・◉設楽怜央→興南

横浜・◉木下優翔→高崎商大付

横浜青葉・◉塚本賢人→国学院栃木

横浜青葉・◉小川倖基→桜美林

横浜アサヒ中央・◉坂川虎之介→創志学園

横浜アサヒ中央・◉山縣悠人→慶応

横浜泉中央・◉小林奏和→日大藤沢

横浜泉中央・◉▲尾粼聖→桐光学園

横浜泉中央・◉安食颯二郎→日本航空

横浜中・◉山本慎之助→広陵

横浜緑・◉左治木遼介→青森山田

横浜緑・◉大澤駿也→国学院栃木

横浜南・◉石崎幹ノ助→東海大菅生

横浜南・◉竹内球太→東海大相模

横浜南・▲大西拓望→横浜

横浜南・富山毅→水戸啓明

横浜南・森本陽介→木更津総合

横浜南・南城真大→東北

横浜南・大橋和眞→東北

横浜南・中馬清翔→東北

横浜南・花輪寛大→水戸啓明

横浜南・鹿城航汰朗→水戸啓明

横浜南・中田敦大→水戸啓明

横浜南・小林遼音→藤嶺藤沢

横浜南・見由康惺→翔凛

横浜南・山田英親→水戸啓明

横浜南・宇田川颯→水戸啓明

横浜南中央・◉上江洲琉→三浦学苑

横浜山手・◉岩本大空→工学院大付

麻生・◉富田颯真→明大八王子

麻生・◉田向蒼汰→駿台甲府

【神奈川県央支部】

相模原・◉深瀬蒼人→東海大静岡翔洋

愛川・◉佐々木俐人→日大三

綾瀬・◉仲宗根唯斗→武相

綾瀬・◉渡邉隼斗→帝京三

綾瀬・◉小島隆盛→武相

小田原・◉山田祐太朗→日大三島

小田原・◉門脇結生→立花学園

相模・◉赤城歩→日大藤沢

相模・◉山田将吾→鎌倉学園

相模・◉岩佐楓人→日本航空

相模・◉岡村嘉大→日大三

相模・内間叶琉→二松学舎大付

相模・岩崎航大→鎌倉学園

相模・坂井紘星→東海大相模

相模・金井莉玖→法政二

相模・日向龍雅→帝京三

相模・鈴木優作→大和

相模・栗田琉生→厚木北

相模・熊田有良→御殿場西

相模・望月郁弥→八王子

相模・石川智理→向上

相模・大澤璃騎→桐陽

相模原・◉阿部湊斗→東海大静岡翔洋

相模原・◉海老根翠→有田工

相模原中央・◉森田遥翔→向上

座間・◉星野聖弥→向上

湘南・◉吉原翔→桐蔭学園

湘南・◉大波航→浦和学院

湘南・◉近堂大芽→東海大相模

湘南・◉▲加藤大雅→東海大相模

湘南・神原維吹→東京都市大塩尻

湘南・舘山楓河→法政二

湘南・田中凌太→日大藤沢

湘南・宮坂淳平→川和

湘南・澤田蒼空→桐蔭学園

湘南・長谷川煌→日大三島

湘南・中嶌和翔→藤嶺学園

湘南・濱本理巨→桐蔭学園

湘南・中村琉聖→土浦日大

湘南・露木颯太→平塚学園

湘南・太田良穂→鎌倉学園

湘南・粟國洸生→東海大札幌

湘南・佐藤倖一→東海大甲府

湘南・山田宗昌→向上

湘南・関野佑弥→鎌倉学園

湘南・久原璃空→藤沢清流

湘南・樺山來喜→創志学園

湘南・桑野蒼希→桜美林

湘南・管陽太郎→相洋

湘南茅ケ崎・◉小林龍臣→三浦学苑

湘南茅ケ崎・◉加藤佑都→日大高

平塚・◉川荑駿翔→相洋

平塚・◉加藤龍輝→羽黒

【山梨県支部】

笛吹・◉内田愛斗→笛吹

笛吹・◉戸田空弥→甲府城西

笛吹・◉田村大和→甲府西

笛吹・◉中川僚→甲府工

富士北麓・◉五味映太→富士学苑

富士北麓・◉渡辺綾太→富士学苑

富士北麓・◉渡邊快→聖隷クリストファー

富士北麓・◉椙本征丸→富士学苑

北杜・◉久次米泰士→日本航空

北杜・◉小尾匠→城南静岡

北杜・◉水野雄勢→早実

北杜・◉松野成那→青洲

北杜・◉保坂龍人→城南静岡

北杜・◉大場陸皇→日本航空

北杜・◉寉田輝龍→城南静岡

北杜・◉望月優吾→甲府工

北杜・望月絆平→青州

北杜・大塚蓮→城南静岡

北杜・有野心→甲府城西

北杜・水野雄勢→早実

北杜・雨宮璃彩→神戸国際大付

北杜・土屋惺南→帝京三

北杜・木村駿斗→城南静岡

北杜・宮澤俐生→松本国際

北杜・坂本翔→明桜

北杜・豊泉蓮介→日本航空

北杜・志村夏輝→甲府工

北杜・五味晴→城南静岡

北杜・福島怜穏→甲府南

北杜・原藤蓮→甲府城西

北杜・浅川英→甲府商

北杜・三浦大輝→甲府城西

山梨ふじやま・◉永田一心→甲府城西

山梨ふじやま・◉佐藤晄人→明桜

山梨ふじやま・◉田代帆→吉田

山梨ふじやま・◉相原貫利→藤枝明誠

【長野県支部】

飯田・◉小澤幸之助→花巻東

飯田・◉清水航汰→阿智

飯田・◉福沢優仁→浜松修学舎

飯田・◉村井尊→飯田

上越・◉黒岩統真→須坂

上越・◉★西戸大地→磐田東

諏訪・◉小池蒼右→駿台甲府

諏訪・◉松野碧→飯山

諏訪・◉三澤慶大→長野日大

千曲・◉半田臣海→未来富山

千曲・◉赤田悠真→東京都市大塩尻

千曲・◉今井隆郡→山梨学院

千曲・◉南澤頼善→浦和学院

松本・◉市川聖己→東京都市大塩尻

松本・◉塩原治真→松商学園

松本・◉丸山雄平→松本県ケ丘

松本・◉本木伶河→松本国際

長野・◉竹澤尚樹→長野日大

長野・◉大内健→二松学舎大付

長野・◉赤沼翔太→松商学園

長野・◉内山楓太→長野商

長野・◉柳町拓海→松商学園

新潟・◉吉倉朔馬→新潟産大付

新潟・◉富樫洸人→松商学園

新潟・◉古俣陽祐→聖光学院

新潟・◉根津真碩→新発田中央

新潟・◉長谷見愛心→東京学館新潟

新潟・◉本間迅→帝京長岡

新潟・佐野舜→長野日大

新潟・高橋遼生→東京学館新潟

新潟・佐久間裕貴→新潟明訓

新潟・齋藤鉄平→ボタニーダウンズ（ＮＺ）

新潟・山口暖→新発田中央

新潟西・◉板井利樹→北越

新潟西・◉吉崎七夢→新潟明訓