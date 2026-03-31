ボーイズリーグ東日本ブロック 主な選手の進路先（神奈川県支部〜長野県支部編）
［ボーイズリーグ］有望選手たちの進路紹介
昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや、全国など主要大会に出場した有望選手たちの行き先が出そろった。神奈川県、神奈川県央、山梨県、長野支部の各支部に所属する選手たちの進路を掲載する。
◆主な選手の進路◆
所属・選手名→進学先
※◉は報知ＡＳ、★は世界大会、▲は鶴岡大会の出場メンバー。ＮＺはニュージーランド
【神奈川県支部】
麻生・◉佐藤航大→佐久長聖
都筑中央・◉柳澤匠→横浜
都筑中央・◉山口竜之介→中央学院
都筑中央・◉大石裕斗→横浜
宮前中央・◉設楽怜央→興南
横浜・◉木下優翔→高崎商大付
横浜青葉・◉塚本賢人→国学院栃木
横浜青葉・◉小川倖基→桜美林
横浜アサヒ中央・◉坂川虎之介→創志学園
横浜アサヒ中央・◉山縣悠人→慶応
横浜泉中央・◉小林奏和→日大藤沢
横浜泉中央・◉▲尾粼聖→桐光学園
横浜泉中央・◉安食颯二郎→日本航空
横浜中・◉山本慎之助→広陵
横浜緑・◉左治木遼介→青森山田
横浜緑・◉大澤駿也→国学院栃木
横浜南・◉石崎幹ノ助→東海大菅生
横浜南・◉竹内球太→東海大相模
横浜南・▲大西拓望→横浜
横浜南・富山毅→水戸啓明
横浜南・森本陽介→木更津総合
横浜南・南城真大→東北
横浜南・大橋和眞→東北
横浜南・中馬清翔→東北
横浜南・花輪寛大→水戸啓明
横浜南・鹿城航汰朗→水戸啓明
横浜南・中田敦大→水戸啓明
横浜南・小林遼音→藤嶺藤沢
横浜南・見由康惺→翔凛
横浜南・山田英親→水戸啓明
横浜南・宇田川颯→水戸啓明
横浜南中央・◉上江洲琉→三浦学苑
横浜山手・◉岩本大空→工学院大付
麻生・◉富田颯真→明大八王子
麻生・◉田向蒼汰→駿台甲府
【神奈川県央支部】
相模原・◉深瀬蒼人→東海大静岡翔洋
愛川・◉佐々木俐人→日大三
綾瀬・◉仲宗根唯斗→武相
綾瀬・◉渡邉隼斗→帝京三
綾瀬・◉小島隆盛→武相
小田原・◉山田祐太朗→日大三島
小田原・◉門脇結生→立花学園
相模・◉赤城歩→日大藤沢
相模・◉山田将吾→鎌倉学園
相模・◉岩佐楓人→日本航空
相模・◉岡村嘉大→日大三
相模・内間叶琉→二松学舎大付
相模・岩崎航大→鎌倉学園
相模・坂井紘星→東海大相模
相模・金井莉玖→法政二
相模・日向龍雅→帝京三
相模・鈴木優作→大和
相模・栗田琉生→厚木北
相模・熊田有良→御殿場西
相模・望月郁弥→八王子
相模・石川智理→向上
相模・大澤璃騎→桐陽
相模原・◉阿部湊斗→東海大静岡翔洋
相模原・◉海老根翠→有田工
相模原中央・◉森田遥翔→向上
座間・◉星野聖弥→向上
湘南・◉吉原翔→桐蔭学園
湘南・◉大波航→浦和学院
湘南・◉近堂大芽→東海大相模
湘南・◉▲加藤大雅→東海大相模
湘南・神原維吹→東京都市大塩尻
湘南・舘山楓河→法政二
湘南・田中凌太→日大藤沢
湘南・宮坂淳平→川和
湘南・澤田蒼空→桐蔭学園
湘南・長谷川煌→日大三島
湘南・中嶌和翔→藤嶺学園
湘南・濱本理巨→桐蔭学園
湘南・中村琉聖→土浦日大
湘南・露木颯太→平塚学園
湘南・太田良穂→鎌倉学園
湘南・粟國洸生→東海大札幌
湘南・佐藤倖一→東海大甲府
湘南・山田宗昌→向上
湘南・関野佑弥→鎌倉学園
湘南・久原璃空→藤沢清流
湘南・樺山來喜→創志学園
湘南・桑野蒼希→桜美林
湘南・管陽太郎→相洋
湘南茅ケ崎・◉小林龍臣→三浦学苑
湘南茅ケ崎・◉加藤佑都→日大高
平塚・◉川荑駿翔→相洋
平塚・◉加藤龍輝→羽黒
【山梨県支部】
笛吹・◉内田愛斗→笛吹
笛吹・◉戸田空弥→甲府城西
笛吹・◉田村大和→甲府西
笛吹・◉中川僚→甲府工
富士北麓・◉五味映太→富士学苑
富士北麓・◉渡辺綾太→富士学苑
富士北麓・◉渡邊快→聖隷クリストファー
富士北麓・◉椙本征丸→富士学苑
北杜・◉久次米泰士→日本航空
北杜・◉小尾匠→城南静岡
北杜・◉水野雄勢→早実
北杜・◉松野成那→青洲
北杜・◉保坂龍人→城南静岡
北杜・◉大場陸皇→日本航空
北杜・◉寉田輝龍→城南静岡
北杜・◉望月優吾→甲府工
北杜・望月絆平→青州
北杜・大塚蓮→城南静岡
北杜・有野心→甲府城西
北杜・水野雄勢→早実
北杜・雨宮璃彩→神戸国際大付
北杜・土屋惺南→帝京三
北杜・木村駿斗→城南静岡
北杜・宮澤俐生→松本国際
北杜・坂本翔→明桜
北杜・豊泉蓮介→日本航空
北杜・志村夏輝→甲府工
北杜・五味晴→城南静岡
北杜・福島怜穏→甲府南
北杜・原藤蓮→甲府城西
北杜・浅川英→甲府商
北杜・三浦大輝→甲府城西
山梨ふじやま・◉永田一心→甲府城西
山梨ふじやま・◉佐藤晄人→明桜
山梨ふじやま・◉田代帆→吉田
山梨ふじやま・◉相原貫利→藤枝明誠
【長野県支部】
飯田・◉小澤幸之助→花巻東
飯田・◉清水航汰→阿智
飯田・◉福沢優仁→浜松修学舎
飯田・◉村井尊→飯田
上越・◉黒岩統真→須坂
上越・◉★西戸大地→磐田東
諏訪・◉小池蒼右→駿台甲府
諏訪・◉松野碧→飯山
諏訪・◉三澤慶大→長野日大
千曲・◉半田臣海→未来富山
千曲・◉赤田悠真→東京都市大塩尻
千曲・◉今井隆郡→山梨学院
千曲・◉南澤頼善→浦和学院
松本・◉市川聖己→東京都市大塩尻
松本・◉塩原治真→松商学園
松本・◉丸山雄平→松本県ケ丘
松本・◉本木伶河→松本国際
長野・◉竹澤尚樹→長野日大
長野・◉大内健→二松学舎大付
長野・◉赤沼翔太→松商学園
長野・◉内山楓太→長野商
長野・◉柳町拓海→松商学園
新潟・◉吉倉朔馬→新潟産大付
新潟・◉富樫洸人→松商学園
新潟・◉古俣陽祐→聖光学院
新潟・◉根津真碩→新発田中央
新潟・◉長谷見愛心→東京学館新潟
新潟・◉本間迅→帝京長岡
新潟・佐野舜→長野日大
新潟・高橋遼生→東京学館新潟
新潟・佐久間裕貴→新潟明訓
新潟・齋藤鉄平→ボタニーダウンズ（ＮＺ）
新潟・山口暖→新発田中央
新潟西・◉板井利樹→北越
新潟西・◉吉崎七夢→新潟明訓