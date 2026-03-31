【あすから】『愛の不時着』キム・ジョンヒョン、残念な“御曹司”に 韓国ドラマ『タリミファミリー〜恋もお金もクリーンに！』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ジョンヒョン、クム・セロクが出演する韓国ドラマ『タリミファミリー〜恋もお金もクリーンに！』（全36話）が、あす4月1日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火〜金曜 後2：00〜）
【動画】涙のブラック・ラブコメディ『タリミファミリー』予告
同作は、お金持ちの息子とクリーニング店の末娘が家族を巻き込んで繰り広げる笑いと涙のブラック・ラブコメディー。
2024年KBS演技大賞9冠に輝いた話題作。『愛の不時着』のキム・ジョンヒョンが、ちょっぴり残念だけどどこか憎めない御曹司を好演。対するは『サウンドトラック #2』のクム・セロク。視力を失いつつも逆境に負けず懸命に生きる、クリーニング店の看板娘を愛らしく演じる。息ぴったりな2人のコミカルな掛け合いから目が離せない。
さらに『あやしいパートナー〜Destiny Lovers〜』のチェ・テジュン、INFINITのイ・ソンヨルら豪華キャストも集結し、物語を盛り上げる。『油っこいロマンス』の名脚本家が贈る、笑いあり涙あり、時にはブラックな展開もクセになる最高にエッジのきいたラブコメディーとなっている。
■あらすじ
クリーニング店の末娘イ・タリム（クム・セロク）は、目がほとんど見えない中でも前向きに生きている。ある日、医者から手術を受ければ完全に回復できると言われるが、莫大な費用がかかるため家族に言えずにいた。その矢先、8年前に一夜を共にしたお金持ちの息子ソ・ガンジュ（キム・ジョンヒョン）と運命の再会（!?）。タリムは音信不通だったガンジュに腹を立て、対するガンジュは心にもない言葉で彼女を傷つけてしまう。ところが、気まずい2人の距離がひょんなことから急接近。タリムの母親と祖父母が“とんでもない方法”で大金を手にしたことから、タリムはついに手術を受け…。
■演出
ソン・ジュネ
■脚本
ソ・スクヒャン
■キャスト
キム・ジョンヒョン、クム・セロク、チェ・テジュン、ヤン・ヘジ
【動画】涙のブラック・ラブコメディ『タリミファミリー』予告
同作は、お金持ちの息子とクリーニング店の末娘が家族を巻き込んで繰り広げる笑いと涙のブラック・ラブコメディー。
2024年KBS演技大賞9冠に輝いた話題作。『愛の不時着』のキム・ジョンヒョンが、ちょっぴり残念だけどどこか憎めない御曹司を好演。対するは『サウンドトラック #2』のクム・セロク。視力を失いつつも逆境に負けず懸命に生きる、クリーニング店の看板娘を愛らしく演じる。息ぴったりな2人のコミカルな掛け合いから目が離せない。
■あらすじ
クリーニング店の末娘イ・タリム（クム・セロク）は、目がほとんど見えない中でも前向きに生きている。ある日、医者から手術を受ければ完全に回復できると言われるが、莫大な費用がかかるため家族に言えずにいた。その矢先、8年前に一夜を共にしたお金持ちの息子ソ・ガンジュ（キム・ジョンヒョン）と運命の再会（!?）。タリムは音信不通だったガンジュに腹を立て、対するガンジュは心にもない言葉で彼女を傷つけてしまう。ところが、気まずい2人の距離がひょんなことから急接近。タリムの母親と祖父母が“とんでもない方法”で大金を手にしたことから、タリムはついに手術を受け…。
■演出
ソン・ジュネ
■脚本
ソ・スクヒャン
■キャスト
キム・ジョンヒョン、クム・セロク、チェ・テジュン、ヤン・ヘジ