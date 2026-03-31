弁護士の菊地幸夫氏が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で、静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）が在宅起訴された事件について見解を語った。

田久保被告は市議会議長らに示し、市議会の調査特別委員会（百条委員会）で虚偽証言したなどとして、地検は30日、在宅起訴を決定。同被告が市長当選後、東洋大法学部の卒業証書を偽造したと認定した。

菊地氏は「両方とも3カ月から5年まで、という拘禁刑が定められている犯罪です」と量刑を解説した。

また起訴状によると、同被告がインターネットで印鑑販売業者に学長らの名前が入った印鑑を作らせ、偽造した卒業証書とされる文書に押印したとされる。菊地氏は「そこまで詳しく報道で出ているということは、何らかの根拠を警察がつかんでいるんだろうと。パソコンなどIT機器を押収した時に、注文の履歴が残っていたと考えられる」と推測した。

その上で「じゃあどこに注文したんだということで、その内容を調べて、業者を調査して、学長印ですか、こういうものの発注であったと分かったというのが、推測ですけれど、可能性がある」と指摘した。

田久保被告は昨年8月に開かれた百条委員会で、大学を除籍されていた事実を知った日について「（25年の）6月28日に大学を訪れた時」と陳述していた。これについて菊地氏は「もし本当に卒業していたとお考えなら、卒業の証明の記録を取り寄せればいいだけの話」と見解を口に。「まだ事実かどうか分からないですけど、インターネット業者にはんこを作らせて、ということをやっているということは、卒業の記録を大学から取れないからやっていると、矛盾してしまう」と述べた。