「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）

智弁学園は大阪桐蔭に敗れ、１６年選抜以来１０年ぶり２度目の優勝はならなかった。試合終了後、ナインは悔し涙に暮れた。

今大会３完投、準決勝の中京大中京戦でも９回１３７球で完投したエース杉本真滉投手（３年）が先発。二回に先制を許し、三回にも２点を失ったが、大阪桐蔭打線から５回までに８奪三振を奪う力投をみせた。しかし、七回に杉本が３連打を浴びて無死満塁のピンチを招くと、３番内海に押し出しの四球で勝ち越し点を献上。この回、さらに３点を失った。杉本は７回１２８球１１安打７失点１０奪三振の内容だった。１週間５００球の球数制限まで残り３球で降板した。

試合後、杉本は目に涙を浮かべながら「ここまで自分が投げてきたんですけど、最後はしっかり投げきれなかったってことは、まだ自分の実力が足りないってことをこの場ではっきり分からせていただいた。夏に向けて１からやっていきたい」と、受け止めた。球数制限での降板となったが、「最後まで投げたかったですけど、そういうルールがあるので。（２番手の）田川にしっかり任せて、田川はしっかりやってくれた」と語った。

小坂監督は「自信をつけて大会に臨んでくれて、大会を引っ張ってくれた」と、ねぎらった。