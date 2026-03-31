お笑いコンビ「オダウエダ」の公式SNSが31日に更新され、3月1日から1カ月間休養していた小田結希（30）が、4月1日から仕事復帰することを発表した。

コンビの公式Xに「スプリングフェア終了のお知らせ」と題した文書が掲載され、「オダウエダ小田は1か月休養を頂いてましたが4月1日からお仕事に復帰します！」と発表した。

休養中の過ごし方について「お休みするにあたって身近な人とすごく話し合いました。ドラゴンボールを観るかワンピースを観るか話し合いい、協議した結果どちらも観ることになりました。充実した1か月をありがとうございました」とし、「植田には牛角を一生奢ります！ ピンで頑張ってくれてありがとう！ そして応援してくださっているみなさん、いつもありがとうございます！」と相方・植田紫帆とファンへの感謝を記した。

小田は2月に「オダウエダ小田は3/1から1カ月休養することになりました」と報告。「レギュラーのお仕事は務めさせて頂きます」とし、「充電期間として休んで4月から復帰します！」と伝えていた。

オダウエダは小田結希、植田紫帆からなるコンビ。2021年に「女芸人No.1決定戦 THE W」で優勝した。