オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）が30日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。共演者にかつての交際相手の名前を出され、謝罪された。

パートナー的なスタッフに出会う秘訣（ひけつ）を聞かれたテレビプロデューサー佐久間宣行氏は「見せたい自分が先にある人はディレクターがどうこうじゃない。（キングコング）西野くんもそうだし、あっちゃん（オリエンタルラジオ中田）もそうだし。女性タレントさんで言ったら田中みな実さんとか…。あっ、ごめんなさい」と、隣に座る、田中の元交際相手、オリエンタルラジオ藤森慎吾に謝罪した。

すると藤森は「いまさらそんな別に…全然、全然。フリーで話してください」と笑顔で話した。佐久間氏は「ただの凡ミス」と言い、MEGUMIとともに笑った。

そして佐久間氏が「見せたい自分が先にある人はディレクターが引き出すじゃないから、悪いなと思っちゃうの。ブランディング崩すから」と説明。MEGUMIと藤森は「なるほど、なるほど」「なんか分かります」「納得できるね」と反応した。