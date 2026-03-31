SixTONESジェシー（29）が31日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ラストツアー中の嵐について語った。

番組では東京・文京区の水道橋駅前と中継を結んだ。この日は風が強く、同局吉村恵里子アナウンサーが「桜の木も揺れていますね」などと伝えた。

また中継場所は東京ドームの側で、4月1、2日の2日間は同所で嵐がコンサートを開催する。すでにこの日からグッズ販売が行われており、吉村アナは「世代問わず男女問わず、いろんな方が嵐を見に来て、グッズを求めていらっしゃいました」と報告。スタジオのジェシーに「桜もいよいよラストですが、嵐の活動もいよいよラストを迎えますね」と呼びかけた。

ジェシーは「そうですね。個人個人関わりもあるんですけども、大野君だけLINE知らないので、LINEゲットしに明日行こうかなと思います」と笑顔。「本当にお世話になってますので、行けたら行きたいなと思ってます。もう最後なのでね」と感慨深げに話した。

司会の恵俊彰が「チケット必死に取りに行ったけどダメでした」と落胆すると、ジェシーは「追加公演とかないですかね」と訴えて笑いを誘った。