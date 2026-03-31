【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年７月２９日掲載内容】

【画像】山形大学が発見した地上絵の数々

ナスカの地上絵を調べている山形大学の研究グループが、新たに２４８点の地上絵を発見したと発表しました。

ナスカの地上絵は南米ペルーの乾燥したナスカ台地に描かれた巨大な線画の総称です。

山形大学では２００４年から坂井正人教授を中心に地上絵の研究を続けていて、これまでに５００点以上の発見に成功しています。

きょう、大阪・関西万博の会場で行われた会見では、坂井教授から最新の研究成果が発表されました。

それによると、去年とおととしに実施された現地調査では、人口知能ＡＩで地上絵の可能性がある場所を絞り込むなどして新たに２４８点の地上絵を発見できたということです。

２４８点のうち、１６０点は動物や人間などを表現した具象的な地上絵だといいます。

今回、発表された主な地上絵はこちらです。（画像提供：山形大学ナスカ研究所）

■放射状直線と多角形の多角形

■首級を持った神官

■猛禽類

■ネコ科動物

■首級と杖を持った神官

■翼を広げた鳥

■トウモロコシとキツネ

■謎解きにつながるか

坂井教授によると、今回発見された地上絵は「儀礼」や「家畜」などテーマごとに配置されているものが多く、物語やメッセージを伝える目的で意図的に構成されたのではないかと分析しているということです。

坂井教授は今後、ＡＩを活用した地上絵の解読作業を進めたいとしていて、地上絵の謎解きに繋がるか注目が集まっています。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2566403?display=1

【山形大学はナスカの地上絵発見で世界をリード 画像で地上絵をじっくり見てみよう！ AI駆使で地上絵発見の効率が大幅アップ 坂井教授が手応え語る】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1921588?display=1