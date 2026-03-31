テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が主将を務めていた大学ゴルフ部のコンペに参加 暴風の中、なんとスコア84！
テレビ朝日アナウンサーで「報道ステーション」のメインキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのゴルフ日記」と記すと、「今月の頭、厳しい寒さと暴風の中でゴルフ部コンペ」に参加したことを投稿した。
【動画】今年最初のバーディも奪取！ 安藤萌々の華麗な？ドライバーショット
スコアは「前半44、風に煽られながらなんとかボギペを切り、後半は40今年初バーディも来ました」。トータルスコアは84だったという。この日の安藤はピンクのトップスにベージュのスカート、温かそうなニット帽でラウンド。動画ではダウンスイングに入るタイミングをチェックした後、ドライバーショットを放つ姿を後方から撮影したシーンや、カートに座り笑顔でお菓子をつまむ写真などが収められていた。「ティショットが振り遅れ気味なのはご愛嬌…」と少しだけ反省もしていたが、「いつも褒め伸ばしてくれた先輩と同じ組で嬉しかったです」とこの日の組み合わせを喜んでいた。この投稿にコメントをすることはできないが、大勢のファンに混ざり渋野日向子も「いいね！」をクリックしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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