◇インターリーグ ダイヤモンドバックス9─6タイガース（2026年3月30日 フェニックス）

ダイヤモンドバックスのマイク・ソロカ投手（28）が30日（日本時間31日）、本拠でのタイガース戦に先発。5回に3者連続3球三振の「イマキュレートイニング」を達成するなど、5回4安打無失点10奪三振の快投で今季初勝利を挙げた。

3回に2本の安打で1死二、三塁のピンチを背負ったが、グリーンを見逃し三振に仕留めると、トーケルソンを空振り三振。4回までタイガース打線を無失点に封じた。

見せ場は5回だった。先頭・バエスを2ストライクからの3球目、外角スラーブで空振り三振。次打者・カーペンターも2ストライクからの3球目、スラーブで空振り三振に仕留めると、最後はトーレスも2ストライクからの3球目、外角直球で空振り三振。3者連続三振の「イマキュレートイニング」をやってのけた。

「イマキュレート」は「完全な」や「欠点のない」を意味する言葉で、MLBでは今季初めて達成した。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、昨季はパドレスのメイソン・ミラーなど4投手が達成している。

カナダ出身のソロカは2015年のMLBドラフト1巡目（全体28位）でブレーブスから指名され、18年にメジャーデビュー。ホワイトソックス、カブスなどを経て今季ダイヤモンドバックスに加入した。