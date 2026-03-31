◇第98回選抜高校野球大会第11日 決勝 智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を7―3で下し、春夏通算10度目の優勝を飾った。

今大会では両軍が攻撃時に、地元にゆかりのあるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のメーンテーマを吹奏楽部が演奏した。

奈良県大和郡山市は、郡山城主だった豊臣秀長ゆかりの地。秀長の誕生日3月2日には「豊臣兄弟！大和郡山 大河ドラマ館」がオープンした。

また大阪は兄・豊臣秀吉ゆかりの地でもあり、偶然とはいえ決勝戦は「豊臣兄弟対決」となった。

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。今回のメーンテーマは、TBS日曜劇場「グランメゾン東京」などの音楽も手掛けた木村秀彬氏が作曲した。

2022年のセンバツでは、日大三島（静岡）の吹奏楽部によって同年の大河「鎌倉殿の13人」のメーンテーマが甲子園に鳴り響いたこともあった。