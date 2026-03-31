名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＫＥ４８の鎌田菜月が３１日、自身初となる児童書「水族館の達人に聞いてみた 〜ぜったいに行きたくなる３７の発見〜」を６月２６日に発売すると発表した。

海や川の近くに限らずさまざまな場所にあり、季節や天候を問わず楽しめる水族館。鎌田は、ＳＫＥ４８の中で水族館好きメンバーで知られる。本書は、海遊館やすみだ水族館などの立ち上げや運営に携わり、京都水族館では館長を務めた水族館の達人・下村実氏との共著で、水族館がもっと好きになる発見をまとめた児童書となる。

アイドル活動の傍ら、水族館に足しげく通う鎌田が、どんなふうに生き物をお世話しているのか、展示にはどんな工夫があるのかを水族館の達人に直接取材。水族館がもっと好きになる発見をまとめた本書は、児童書でありながら年齢を問わず誰もが楽しめる内容に。読み進めるうちに、「今度水族館に行こう」と思えてくる一冊だ。

鎌田は「アイドル１４年目に水族館にまつわる本を出版させていただきます！ 読書好きの家族に恵まれ、小さい頃から本と一緒に育ちました。本を執筆する機会をいただけたことは、本好きとしてもとてもうれしく、幸せに思います！」と歓喜。「水族館での取材を通して感じたワクワクを私なりの言葉にしてまとめました。世代問わずワクワクのきっかけとなる一冊になりますように！ かわいらしいイラストや撮り下ろしの写真も合わせて、ぜひお楽しみください」と呼びかけた。

刊行日の６月２６日に向けて、くもん出版公式ｎｏｔｅで随時情報を更新。鎌田による特別コラムも全５回の掲載を予定している。

鎌田は１９９６年８月２９日生まれ、愛知県出身。２０１２年、ＳＫＥ４８の６期生としてグループ加入。１８年１月発売の２２ｎｄシングル「無意識の色」で初の選抜入り。漫画、アニメ、活字、歴史、将棋など、趣味を生かした仕事も多く、幅広く活動中。