松嶋尚美、長男・珠丸（じゅまる）くんを顔出し公開 パンチくん話題の“ぬいぐるみ”抱きしめた姿に「イケメン」「大人ぽくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの松嶋尚美が3月30日、自身のInstagramを更新。長男の珠丸（じゅまる）くんの顔出しショットを公開した。
【写真】54歳タレント「大人ぽくなってる」イケメン長男の“パンチくん”顔真似ショット
松嶋は「今日はララは友達と遊園地に行ったから、私とジュマで買い物へ」と長女・空詩（ララ）さんが不在のため、“ジュマ”の愛称で知られる珠丸くんと2人で出かけたことを報告。「ララのクローゼットがガタガタで引き出しが閉まらないの。だから、まずはIKEA！」と記し、家具量販店でのショットを投稿している。写真には、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”が母親代わりにするオランウータンのぬいぐるみを抱きしめて頬を寄せ、お茶目な表情を浮かべる珠丸くんの姿が。「ジュマ、『パンチくんだー』」とぬいぐるみを見つけた際の様子を記し、「パンチくんのママやし…」とツッコミを入れている。
また「2人で、おばあちゃんが入院しているから面会へ！帰りに2人でスタバを買ってちょい花見して帰宅」とつづるとともに、満開の桜を背に撮影した仲睦まじい親子ショットも披露している。
この投稿は「親子そっくり」「珠丸くんイケメン」「大人ぽくなってる」「パンチくんの真似した表情かな（笑）」「可愛すぎる」「2人ともおもしろい」と反響を呼んでいる。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】54歳タレント「大人ぽくなってる」イケメン長男の“パンチくん”顔真似ショット
◆松嶋尚美、息子の顔出しショット披露
松嶋は「今日はララは友達と遊園地に行ったから、私とジュマで買い物へ」と長女・空詩（ララ）さんが不在のため、“ジュマ”の愛称で知られる珠丸くんと2人で出かけたことを報告。「ララのクローゼットがガタガタで引き出しが閉まらないの。だから、まずはIKEA！」と記し、家具量販店でのショットを投稿している。写真には、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”が母親代わりにするオランウータンのぬいぐるみを抱きしめて頬を寄せ、お茶目な表情を浮かべる珠丸くんの姿が。「ジュマ、『パンチくんだー』」とぬいぐるみを見つけた際の様子を記し、「パンチくんのママやし…」とツッコミを入れている。
◆松嶋尚美の投稿に「珠丸くんイケメン」と反響
この投稿は「親子そっくり」「珠丸くんイケメン」「大人ぽくなってる」「パンチくんの真似した表情かな（笑）」「可愛すぎる」「2人ともおもしろい」と反響を呼んでいる。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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