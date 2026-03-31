乃木坂46井上和、スリット入り衣装から美脚見せ「可愛さと美しさが共存」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/31】乃木坂46の井上和が、3月31日までに自身のInstagramを更新。スリットが入った衣装姿を公開した。
【写真】21歳乃木坂46人気メンバー「破壊力すごい」美脚輝くスリットスカート姿
3月30日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」（よる7時〜）にグループで出演した井上は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』初披露でした！」と報告し、衣装姿のソロショットを投稿。フリルがあしらわれた白のロングドレスを身にまとい、階段に座ってポーズをとる写真では、サイドのスリットから美しい脚がのぞいている。
また、番組で初披露した同曲について「同期の池田瑛紗がセンターの楽曲です。緊張したね。とっても素敵でした」と回顧。「そして、『サヨナラの意味』 当時の歌衣装で披露させていただきました！こちらも意味のある歌唱になったんじゃないかなと思っています」と振り返り、「ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿は「可愛さと美しさが共存してる」「神々しい」「透明感溢れてる」「チラ見せの破壊力すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】21歳乃木坂46人気メンバー「破壊力すごい」美脚輝くスリットスカート姿
◆井上和、美脚のぞくスリット入り衣装姿披露
3月30日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル」（よる7時〜）にグループで出演した井上は「『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』初披露でした！」と報告し、衣装姿のソロショットを投稿。フリルがあしらわれた白のロングドレスを身にまとい、階段に座ってポーズをとる写真では、サイドのスリットから美しい脚がのぞいている。
◆井上和の投稿に「可愛さと美しさが共存してる」と反響
この投稿は「可愛さと美しさが共存してる」「神々しい」「透明感溢れてる」「チラ見せの破壊力すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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