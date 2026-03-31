藤吉夏鈴（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/31】櫻坂46の藤吉夏鈴が3月30日、自身のInstagramを更新。「ViVi」（講談社）5月号のオフショットを披露した。

【写真】24歳櫻坂美女「美しさの暴力」美脚透けるレースタイツ姿

◆藤吉夏鈴、ガーリー衣装姿披露


藤吉は雑誌「ViVi」の衣装姿を公開。ガーリーなミニスカートにレザージャケットを合わせた甘辛ミックスコーディネートで、レースのタイツを履いた美しい脚が際立っている。

◆藤吉夏鈴の投稿が話題


この投稿にファンからは「美しさの暴力」「オーラすごすぎる」「大好きすぎる」「かりんちゃんのための衣装と思うくらい似合ってる」「着こなせるのすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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