【吉井理人の野球術 season3】#3

【前回を読む】先発投手の調整はライブBPだけでは不十分 他球団相手に15イニングは投げる必要があると思う根拠

2024年、沖縄の糸満キャンプでのことだ。

昼休憩の最中、グラウンドでは藤原恭大（25）がランチ特打を行っていた。バックネット裏の控室からガラス越しに見ていると、打つときにタイミングがまったく合っていない。上げた右足と一緒に、体も前に突っ込んでしまう。ボールを正確にとらえるのは難しいと思った。

足を上げるのは反動をつけて、打球を遠くに飛ばしたいという欲があるのだろう。だが、イチローも、大谷翔平も、海を渡ってから足を上げるのをやめ、ノーステップにしてうまくいった。

藤原も足を上げるのをやめたらボールをとらえる確率も上がるのではないか。そう思ったが、自分は打撃の専門家ではない。黙っているべきかとも考えたものの、村田打撃コーチ（現DeNA二軍監督）を呼んで相談すると、

「いいと思いますよ。ノーステップで打たせてみましょう」

と言って、すぐに本人にやらせてくれた。

それ以降、しばらくの間、藤原はどんな状況だろうとノーステップのタイミングの取り方で打つようになったが、やがて物足りなく感じたのか、本人が、

「やっぱり足を上げて打ちたいです」

と言ってきた。

どうすべきかコーチと相談したら、

「ノーステップにしたおかげで、フォームも少し矯正されて良くなっているので、足を上げても大丈夫だと思います」

というので、それなら追い込まれたらノーステップにしようと。藤原は以降、そのスタイルで打席に立つようになった。

技術的な部分に加えて藤原に3年間、やってもらったのは自分のプレーの振り返りだ。

あれは監督に就任した直後だった。藤原にいつから自主トレを始めるのか尋ねると、

「引っ越し先を決めていないので、まだ決めていません」

という答えが返ってきた。レベルアップには何が必要で、どう取り組むべきかを、自分なりに考えて、自分で実行していかなければならない。いま以上に考えて野球に取り組む必要があると思ったのだ。

そこで3連戦に1度くらいの頻度でテーマを決め、試合後に担当コーチとスポーツカウンセラーからのプレーに関する質問に答えてもらうようにした。時間にして10〜15分のミーティングだ。自分の動作を自分の言葉で具体的に説明できないと、自分のものになったとは言えない。他の若手にもやらせたが、中でも効果があったのは藤原だ。ホームゲームのときは試合後に必ず、室内でマシン相手に打ち込んでいた。

昨年はプロ7年目で初めて規定打席に達し、打率.271。今年のオープン戦は打率.385でダントツの首位打者だった。覚醒の兆しが見える今季は目が離せない。

（吉井理人／千葉ロッテマリーンズ前監督）