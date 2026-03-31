アイドルグループSnow Man宮舘涼太（33）との熱愛を取り沙汰される日本テレビの黒田みゆアナ（27）が、女優としても存在感を強めている。

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女性セブンプラスは3月中旬の日中の都内で、「胸元がザックリとあいた」「タイトすぎるワンピ」で新ドラマの撮影に臨む姿をキャッチしたとして、ポスト水卜麻美アナとも評される次期エース候補が新たなキャリアステップに踏み出そうとしていると伝えた。

「撮影されていたのは、6月スタートの新ドラマだそうです。アナと女優の二刀流というほどではないにせよ、2025年4月からの日テレ系水曜ドラマ『恋は闇』で情報番組出演のアナの役で出演していますし、関西学院大学在学中から芸能事務所セント・フォース関西に所属しモデルなどをしていたタレントさんですから、場慣れしているのかもしれませんね。アナとしても、朝の情報帯番組『DayDay.』のアシスタントキャスターを3月で卒業し、新天地は日曜朝の情報番組『シューイチ』で中山秀征とタッグでのMCに抜擢されました。退社する岩田絵里奈アナからのバトンを受けた格好ですが、飛ぶ鳥を落とす勢いと言われていまから、意気軒高なのでしょう」

とは、スポーツ紙芸能デスクだ。

黒田アナといえば、今年2月25日発売の「女性セブン」が宮舘と東京・港区の会員制バーで出会い、宮舘の自宅への「お泊まり愛」を報じ、私生活でも話題になった。

「報道後、黒田アナは『DayDay.』でイジられ、不満を漏らしたと山里亮太によって明かされていましたけど、仕事への支障は見られず、絶好調そのもの。2023年5月には、同期入社のディレクターとのデートを『FRIDAY』に報じられ、モテるアナとして知られていますし、メンタルの強さでもエース級だそうですよ。公式プロフィルで『反省はしても後悔はしない』とある通り、きわめて前向きなのでしょう」（同）

■局アナ新時代の旗手は「性格がキツい」「攻撃的」「タメ口」とも

局アナはフジテレビでの退社ラッシュのみならず、不規則な労働時間や待遇などでストレスがかかりやすいとされている。

「黒田アナは、総じて『努力家で明るく人気者』として知られ、一部からは『性格がキツい』『攻撃的』『タメ口』『可愛げがない』といった印象もささやかれています。今や日テレの若手看板アナで、『ポスト水卜麻美』と呼ばれ、ますますノッています。芯が強く、自分の意見をはっきり言うタイプだけに、多少のことでは負けない。そう本人も自信を持って、仕事しているのだと思いますよ」（日テレ関係者）

とはいえ、視聴者や世間からの好感度の高さは折り紙付き。「業界では瞬発力や、エンタメ性をよく理解していると評判」というから、これからのテレビ業界を引っ張っていく新たな旗手になっていく存在なのかもしれない。

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宮舘涼太と黒田アナの出会いは東京・港区の会員制バーだったとか。さすがは業界人といったところか。関連記事【もっと読む】『Snow Man宮舘涼太との熱愛発覚…日テレ黒田みゆアナは港区女子？ 2023年5月にも恋愛報道のモテっぷり』…では、港区の芸能人御用達スポットなどについても詳しく伝えている。