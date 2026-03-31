　日本時間１５時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（3月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、経常収支（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

ネーションワイド住宅価格指数（3月）15:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　0.9%　前回　1.0%（前年比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）15:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前年比)

経常収支（2025年 第4四半期）15:00
予想　-24.0億ポンド　前回　-121.0億ポンド（経常収支)