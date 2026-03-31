まもなく英ネーションワイド住宅価格指数などの発表 まもなく英ネーションワイド住宅価格指数などの発表

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日本時間１５時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（3月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、経常収支（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



ネーションワイド住宅価格指数（3月）15:00

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)



実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）15:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)



経常収支（2025年 第4四半期）15:00

予想 -24.0億ポンド 前回 -121.0億ポンド（経常収支)

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