知っているのに分からない…新ルールが浸透しないもう一つの理由…４・１改正の道交法「青切符」とは

ルールは増えている。だが、それが行動に結びついているかは別問題だ。理解したつもりのままハンドルを握る。その曖昧さが、交通の現場に静かに広がっている。

三井住友海上火災保険株式会社が２０２６年３月１３日〜１６日に実施したインターネット調査（自転車事故率上位１０都府県のドライバー２０〜６０代、１０００人）によると、４月１日に施行される改正道路交通法について「知っている」と答えた人は７５．４％に達した。一方で「内容まで理解している」は２７．４％にとどまり、認知と理解のあいだに大きな隔たりがある。

象徴的なのが、自転車の違反に反則金を科す「青切符制度」だ。認知は７８．３％と高いが、「詳しく知っている」は２６．１％。さらに、自動車が自転車などを追い越す際の新ルールに至っては、認知４９．８％、理解１７．１％と一段と低い。制度そのものは知られていても、具体的な行動に落とし込めていない現状が浮かぶ。

意識面では支持が先行する。青切符制度には７８．３％が賛成し、取り締まり強化を望む違反としては「スマホながら運転」が６４．５％で最多となった。危険性の認識は共有されているが、それが新ルールの理解に直結しているわけではない。

さらに不安も広がる。追い越し時の新ルールについて「守れるか不安」と答えた人は５８．９％にのぼり、半数以上が戸惑いを抱えている。効果についても「変わらない」が５１．２％と、「減ると思う」４０．８％を上回った。「十分な間隔」という抽象的な基準が、現場での判断を難しくしている可能性がある。

制度への期待自体は小さくない。「交通事故の未然防止につながる」と考える人は約６割に達する。ただし同時に、７６．５％が「周知が十分ではない」と回答。２０代は「ＳＮＳ・ＷＥＢ」、３０代以上は「テレビ・ラジオ」と、求める情報経路にも世代差が見られた。

ルールは制定されただけでは機能しない。理解され、具体的な判断基準として内面化されて初めて、行動を変える。数字が示しているのは、制度そのものよりも伝え方の遅れだ。知っているのに守れない。その隙間をどう埋めるかが、次の課題になっている。