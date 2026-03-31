俳優・三嶋健太、所属事務所を円満退所「体制変更に伴い」 『仮面ライダーゼッツ』富士見鉄也役で出演
俳優の三嶋健太（32）が3月31日、自身のXを更新。所属事務所を円満退所することを報告した。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に富士見鉄也役で出演する三嶋健太
Xで三嶋は「ご報告です。本日2026年3月31日をもって、所属しておりましたABPinc.を、体制変更に伴い円満に退所する運びとなりました」と伝え、「約10年間、右も左も分からない頃から支えていただき、多くの経験と学びをいただいたことに、心より感謝しております」とつづった。
今後はフリーとして活動。「撮影期間中は作品と演技に全てを注いでおります。今後の所属等は未定ですが、引き続き俳優として目の前の作品と真摯に向き合っていきます」と伝えた。
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に富士見鉄也役で出演中。「奇しくも『仮面ライダーゼッツ』で演じている富士見鉄也と重なる部分もありますが、彼が“魂は刑事”であるように、自分も“魂は俳優”として、これまでと変わらず歩んでいきます」と心境を明かす。
そして、「これまで応援してくださっている皆様、日頃お世話になっている方々にも、心より感謝しております。いつも本当にありがとうございます。三嶋健太がどうなっていくか、富士見鉄也がどうなっていくか。現実も作品も楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージ。
「今後のスケジュール管理や各種対応につきましては体制を整えております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。また、ABPinc.への変わらぬご声援のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に富士見鉄也役で出演する三嶋健太
Xで三嶋は「ご報告です。本日2026年3月31日をもって、所属しておりましたABPinc.を、体制変更に伴い円満に退所する運びとなりました」と伝え、「約10年間、右も左も分からない頃から支えていただき、多くの経験と学びをいただいたことに、心より感謝しております」とつづった。
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に富士見鉄也役で出演中。「奇しくも『仮面ライダーゼッツ』で演じている富士見鉄也と重なる部分もありますが、彼が“魂は刑事”であるように、自分も“魂は俳優”として、これまでと変わらず歩んでいきます」と心境を明かす。
そして、「これまで応援してくださっている皆様、日頃お世話になっている方々にも、心より感謝しております。いつも本当にありがとうございます。三嶋健太がどうなっていくか、富士見鉄也がどうなっていくか。現実も作品も楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージ。
「今後のスケジュール管理や各種対応につきましては体制を整えております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。また、ABPinc.への変わらぬご声援のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。