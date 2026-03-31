THE RAMPAGE・川村壱馬、活動再開を発表 5月の大阪公演からライブ出演へ 精神面の不調で25年11月から活動休止していた
LDHは3月31日、2025年11月から精神面の不調により休養していたダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬（29）について、段階的に活動を再開するを発表した。
【写真】川村壱馬、古城のベッドルームにて…刺激強めの写真に
公式サイトでは「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりました」と報告。5月13日開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”』大阪公演よりライブに出演する予定とした。
活動再開に伴いLDHは「活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます」としまた、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます」と感謝を伝えた。
川村は1997年1月7日生まれ、大阪府出身。LDH JAPAN所属。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルを務める。2014年、『VOCAL BATTLE AUDITION 4』に合格し、17年1月に、「Lightning」でメジャーデビュー。18年から演技にも挑戦し、19年の映画『HiGH&LOW THE WORST』では主演を務めた。
2025年11月に、精神面の不調があるとして、治療と療養に専念するために活動を休止することを発表していた。
【写真】川村壱馬、古城のベッドルームにて…刺激強めの写真に
公式サイトでは「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりました」と報告。5月13日開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”』大阪公演よりライブに出演する予定とした。
川村は1997年1月7日生まれ、大阪府出身。LDH JAPAN所属。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルを務める。2014年、『VOCAL BATTLE AUDITION 4』に合格し、17年1月に、「Lightning」でメジャーデビュー。18年から演技にも挑戦し、19年の映画『HiGH&LOW THE WORST』では主演を務めた。
2025年11月に、精神面の不調があるとして、治療と療養に専念するために活動を休止することを発表していた。