Ｊｏｈｎｎｙ、本人も想定外の４０年ぶりソロ活動「横浜銀蠅でもう一度武道館に立ちたい」

ロックバンド「横浜銀蠅」ギター・ボーカルのＪｏｈｎｎｙ＝写真＝が、４０年ぶりにソロ活動を再開し、アルバム「ヨコハマ・グラフィティ」（キング）を出した。

「６７歳でアルバムを出すなんて思いもしなかった」と、本人にとっても想定外だったという。

アルバムでは、ヒット曲の「ジェームス・ディーンのように」と、嶋大輔に楽曲提供した「男の勲章」をセルフカバーしたほか、新曲が６曲加わった。「『ジェームス・ディーンのように』は大切な曲。アルバムを出せるのもこの曲のおかげ」と感謝する。「当時は（ボーカルの）翔君に憧れ、その歌い方で歌っていた。声の高さや出し方とかちょっと無理しているな、若いなと」。今回は「自然体で歌っているのが大人になったのかな」と美声を聴かせている。

新曲の「Ｐｕｒｅ Ｍｉｎｄ」では、若い時の自分と現在の自分を重ね、〈純粋だったあの頃の自分に 恥じない生き方できているかな〉と問いかける。「人間、年を取るとどうしても利己的になる。若い頃の純粋な気持ちを皆が持てば、もうちょっと世の中よくなるんじゃないかな」という思いを込めた。

横浜銀蠅が１９８３年に解散した後はソロで活動を続けたが、家族との生活を優先して芸能活動をやめ、キングレコードで制作の道へ。ＡＫＢ４８や中山美穂の作品にも携わった。今作は、会社のかつての部下たちが企画したという。「退社してＯＢになったのに、面白がってやってくれてうれしかった」と相好を崩した。

元メンバーたちで活動を再開していた横浜銀蝿に２０１９年に期間限定で復帰。２２年に死去したリーダーの嵐（らん）の遺志を継ぎ、再び参加した。「会社勤めの時はギターを演奏していなかった。昔よりギターを持ってる時間が長いんじゃないかな」と音楽の良さに改めて気づいたようだ。

ソロの再開には、横浜銀蠅を盛り上げたい気持ちもある。今後の活動について聞くと「横浜銀蠅でもう一度武道館に立ちたい。それが目標ですね」。