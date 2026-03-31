精神面の不調のため昨年11月から活動を休止していた「THE RAMPAGE」川村壱馬(29)が、段階的に活動再開することが31日、分かった。所属事務所「LDH」が公式サイトを通じて発表した。

同サイトで「いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします」と報告した。

段階的な活動再開に伴い、川村は5月13日開催の「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”」大阪公演よりライブに出演するという。

「活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます。また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます」とファンへの感謝を記し、「弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります。皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えた。

川村を巡っては、昨年11月に所属事務所が当面の活動休止を発表。医師の診察を受け、「心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告していた。