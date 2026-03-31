6月には日本選手権

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。サードとしてチームに貢献してきた34歳が抜けることは、ロコ・ソラーレに大きな影響を与える。

吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。サードとして五輪2大会連続メダルに大きく貢献し、明るいキャラクターでロコ劇場の中心にいた。

4位となった今月の世界選手権には、混合ダブルス日本代表の小穴桃里がロコに助っ人として加入。小穴は1次リーグ5試合にサードで出場し、吉田知はコーチ席で戦況を見つめていた。

6月7〜14日には日本選手権（横浜BUNTAI）が行われる。世界選手権でチームに馴染んでいた小穴が加入するのか。小穴は世界選手権後、自身のインスタグラムに「素晴らしい方々に囲まれて、愛にあふれた、そして多くの学びある1週間になりました」とつづっている。

ロコはミラノ・コルティナ五輪は出場できず。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪の代表争いは既にスタートしており、ロコは世界選手権出場で既に2029年9月末までに行われる代表候補決定戦の出場権を得ている。

ただ、日本カーリング協会は代表候補決定戦の出場資格を得た時点のチームのメンバー5人または4人のうち3人が代表候補決定戦に出場できない場合は、当該チームは代表候補決定戦の出場資格を失う、としている。



（THE ANSWER編集部）