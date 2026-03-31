結局、頼れる「黒」！【studio CLIP】1つあると助かる♡「大人の本命バッグ」

季節の変わり目は手持ちアイテムを見直すのにもちょうどいいタイミング。ずっと使っているバッグもそろそろ新調しませんか？ コーデを選ばずに使いやすい“黒”を選べば、忙しい日の味方になってくれるはず。今回はそんな黒バッグのおすすめを【studio CLIP（スタディオクリップ）】のラインナップからご紹介。黒でも重たく見えにくく、これからの季節に似合いそうなものを選びました。

さりげない表情が魅力の巾着ショルダー

【studio CLIP】「キルト巾着ショルダーバッグ」\3,990（税込）

ふんわりとしたキルティングと巾着フォルムが目を引く、存在感たっぷりのショルダーバッグ。ころんとしたシルエットが可愛らしく、コーデのアクセントにもぴったり。「軽いナイロン素材を使用」と公式サイトにもあるように、軽量設計されているのが嬉しいポイントです。

ちょうどいいサイズ感がデイリーにマッチ

【studio CLIP】「ロゴポーチ付き中綿ショルダーバッグ」\3,591（税込・セール価格）

500mlのペットボトルが入り、必要なものをしっかり収納できる頼れるサイズ感が魅力。公式サイトでも「体に馴染む柔らかなフォルムが特徴」と紹介されていて、持ちやすさにも期待できる一品です。ナイロン素材で程よくカジュアルに見せつつ、黒ならきれいめコーデにもすっとなじむのが◎ ミニポーチ付きで3,000円台と、お得感のあるプライスにも注目です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M