◇MLB ホワイトソックス9-4マーリンズ(日本時間31日、ローンデポ・パーク)

4試合連続ホームランとはならずも内野安打をマークしたホワイトソックスの村上宗隆選手。ベナブル監督がその活躍をたたえました。

村上選手は敵地でのマーリンズ戦に2番指名打者で出場。3回の第2打席、3塁線へボテボテのゴロを全力疾走し内野安打。4試合連続安打でチャンスを広げ、オースティン・ヘイズ選手の3ランで生還しました。

この日はDHでの出場になりましたが、試合前にはベナブル監督が「少し休ませるため」と説明。メジャー4試合目ですが結果を残し、指揮官は「彼は自分のことをよく分かっていますし、ホームランを打っていない時でも試合に影響を与えられる選手」と称賛。

4戦目での今季初勝利に「特別な夜でしたね」と話す指揮官は、この日の村上選手について「本当に素晴らしいパフォーマンスでした」とコメント。「ゾーンをしっかりコントロールしていましたし、大きなスイングもありました。とても見応えのある内容でした」と称賛しました。

開幕から全4試合にスタメン出場し、14打数4安打、3本塁打、3打点、打率.286という内容の村上選手。3戦連続ホームラン、4戦連続ヒットと上々の滑り出しとなっています。