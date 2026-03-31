女優の黒柳徹子（92）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストとして迎えた女優・萩尾みどり（72）の手料理に感心する場面があった。

現在、41歳の長男と同居中という萩尾は、毎日の3度の食事を自身が用意していることを告白。「毎日のルーティンになってる」「特別なものを作るわけじゃない」と謙そんしつつ、洋風と和風の献立写真を披露した。

萩尾は「ホントにもう、皆さんのご家庭で作ってらっしゃるようなものばっかりです」と恐縮しつつ、味噌汁は「息子の当番にしてます」と説明。「食べるだけじゃ何ですから。私が死んだ時に、お味噌汁ぐらい作れないとねぇ」と笑った。

そして副菜に注目した黒柳は「“にんじんとスナック菓子の和え物”ってコレ、何ですか？」と質問。萩尾は「一度番組が終わって打ち上げで居酒屋に行った。そしたらメニューにあって、“コレ何だろう”と思って頼んでみた。食べたらおいしくて」と振り返った。

自宅で試行錯誤してみると「まあまあ似たようなものができた」といい、「息子に食べさせたら大好評で」とニッコリ。細切りにしたにんじんを塩もみして水分を切り、しょうゆを加えたマヨネーズで和え、市販のスナック菓子「カラムーチョ」を混ぜるというレシピを紹介した。

手順について「ガサッと入れて、ババババッと和えて、黒コショウをパパパパッ、で終わり。あっという間にできあがり。凄くおいしいです」という萩尾に、黒柳は「これ、聞かなきゃ分からないね」と感心していた。