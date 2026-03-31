◇NBA レイカーズ120ー101ウィザーズ（2026年3月30日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が30日（日本時間31日）の本拠地ウィザーズ戦で先発出場した。3Pシュート1本を含む14得点6リバウンドの躍動。チームはレブロン・ジェームズがトリプルダブルでチームけん引して3連勝を飾った。

この日は古巣ウィザーズと激突した。主力のルカ・ドンチッチが今季通算16度目のテクニカルファウルのペナルティで出場停止。八村が12日（同13日）の本拠地ブルズ戦以来となるスタメンに名を連ねた。

第2Qに連続得点でチームに勢いをつけるなど14得点6リバウンドを記録した。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは3本試投で1本成功。3P成功率は33.3％だった。

古巣ウィザーズには、レイカーズで仲間だったアンソニー・デイビスが所属している。この日は、ケガの影響でベンチ外ながらも私服姿で試合を観戦していた。試合後の会見で八村は「ウィザーズのベンチにADがいて本当に驚いたよ。彼がそこにトレードされたのをすっかり忘れてたんだ（笑）。今は怪我をしていると思う。彼のことを応援しているし、会えて嬉しかったよ」と再会を喜びながらエールを送った。

そして今季はリーグトップクラスのミドルシュートの成功率を誇っている。「高校の頃からずっとこのプレーを続けている。僕の持ち味だったんだ。そして初めてバスケットボールを始めた時にカーメロ・アンソニーたちが自分の憧れの存在だった。だから彼のプレーをたくさん見てきた」と憧れていたスター選手の存在を明かした。