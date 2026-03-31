ケージで立ち上がっている、貫禄あふれる犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「ガチで吹き出してしまったｗ」「貫禄に爆笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：ケージから部屋を覗く犬→立ち上がると『強者感』が出すぎて…ワンコとは思えない『貫禄』】

パピーらしからぬ立ち姿

TikTokアカウント「erierierieri40」に投稿されたのは、ケージの中で二本足で立ち上がり、じっと部屋を見ているパグ「アメリ」ちゃんの様子。

アメリちゃんは、生後6ヶ月のパピーちゃんなんだそう。しかし、立ち上がったその姿にはパピーちゃんらしからぬ貫禄と勇ましさがあふれています。

まっすぐに前を見つめて

寒いからか、とっても暖かそうなベストを着せてもらっているアメリちゃん。堂々たる立ち姿のなかにも、飼い主さんの愛情を感じさせてくれます。

アメリちゃんは背筋はスッと伸ばし、キラキラした目でまっすぐに前を見据えます。しかしお腹はポッテポテで、ワンコとは思えない斬新なフォルムを見せつけてくれたんだとか。

将来性満点の風格

ケージに捕まっているとはいえ、二本足でしっかりと立っているアメリちゃんは風格満点で、見ていると思わず吹き出してしまいます。

最後にチラリとこちらに視線を向けてくれたアメリちゃん。パピーちゃんながら、将来が楽しみな存在感を放っているアメリちゃんなのでした。

投稿には「ガチで吹き出してしまったｗ」「貫禄に爆笑」「勇ましい」「我が生涯に一片の悔い無し感」「めっちゃ可愛過ぎるぅ」「思わず二度見」といったコメントが寄せられています。

アメリちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「erierierieri40」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「erierierieri40」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。