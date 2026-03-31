窓際で外の景色を眺めているワンコは、意外な場所に座っていて…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で33万5000回再生を突破。「えー！！すごい」「めっちゃ笑いました」といった声が寄せられています。

【動画：窓際で外を眺めている小型犬→ふと『足下』を見てみると…『思わず二度見する光景』】

窓際で外を眺めるワンコ

TikTokアカウント「2525nico30」に投稿されたのは、バランス能力が高すぎるワンコの姿です。この日、飼い主さんが何気なく窓の方を見たら、ワンコが窓際で外の景色を眺めていたそう。

犬が窓の外を眺めているのはよくあることですが、注目すべきはその足元。なんとワンコは床ではなく、バランスボールの上に座っているのです！予想外の光景に、飼い主さんもびっくり。

プルプル震える姿に爆笑！

ボールをぐらつかせることもなく、上手にバランスを取っているワンコ。その後ろ姿からは、一生バランスボールに乗っていられそうなほどの余裕を感じます。そして飼い主さんが様子を見ていたら、ワンコがくるりと振り向いて…？

なんとワンコは「見て、こんなこともできるよ」とばかりに、バランスボールの上に立ったとか！すると一気にバランスを取るのが難しくなり、ワンコの足とボールがプルプル…。まるで振動マシンに乗っているかのようにプルプル震えまくっている姿は、あまりにも愉快で可愛くて、笑わずにはいられません。

バランス能力に驚く人が続出

途中で「おっと、危ない…」とよろけて足踏みする場面もあったものの、なんとかバランスを維持したまま腰を下ろして、無事に元の体勢に戻ったワンコ。その後も当たり前のように、バランスボールに乗ったまま外を眺めていたそうですよ。

この投稿には「バランス能力超高いですね」「すげー体幹w」「前世はサーカスで働いてたと思う」「プルプルで吹いた」「耐えてて可愛すぎます」といったコメントが寄せられ、衝撃的な光景に驚愕する人や爆笑する人が続出することになりました。

写真・動画提供：TikTokアカウント「2525nico30」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。