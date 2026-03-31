（右上から反時計回りに）浅村、泉口、藤浪、森、根尾、藤原

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◆センバツ最終日　▽決勝　智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

　大阪桐蔭が智弁学園との近畿勢対決を制し、春夏通算１０度目の全国制覇を決めた。センバツ５度目の優勝は、東邦に並ぶ最多。春夏通算１０度目の優勝は、１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。

　大阪桐蔭は甲子園初優勝した１９９１年夏から２０２２年春まで春夏の決勝で無傷の９連勝と無類の強さを見せてきた。今大会は２回戦から準決勝まで３試合連続１点差という僅差の試合を勝ちきり、この日は好投手の杉本真滉を擁する智弁学編を撃破。甲子園決勝で１０戦１０勝となった。

　この間、浅村（楽天）らを擁した２００８年夏は決勝の常葉菊川戦で１７−０の歴史的圧勝を記録。泉口（巨人）らがいた２０１７年春は履正社との大阪対決を制した。藤浪−森のバッテリーを擁した２０１２年、「最強世代」と呼ばれた根尾、藤原らがいた２０１８年と、史上初となる２度の春夏連覇を達成。今夏は３度目の春夏連覇に挑む。

　◆大阪桐蔭の決勝１０連勝

▽９１年夏　１３−８　沖縄水産

▽０８年夏　１７−０　常葉菊川

▽１２年春　　７−３　光星学院

▽１２年夏　　３−０　光星学院

▽１４年夏　　４−３　三　重

▽１７年春　　８−３　履正社

▽１８年春　　５−２　智弁和歌山

▽１８年夏　１３−２　金足農

▽２２年春　１８−１　近江

▽２６年春　　７−３　智弁学園