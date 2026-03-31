◆センバツ最終日 ▽決勝 大阪桐蔭７ー３智弁学園（３１日・甲子園）

２０１６年以来１０年ぶりの頂点を目指した智弁学園（奈良）は、大阪桐蔭に敗れ、準優勝となった。

３点のビハインドから一度は同点に追いついた。１点差に迫り、６回１死。４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が大阪桐蔭の“新怪物”こと先発左腕・川本晴大（２年）の１３９キロのストレートをフルスイング。打球は右翼ポール際に飛び込むアーチで、試合を振り出しに戻した。

だが７回、力投していたプロ注目の最速１４９キロ左腕・杉本真滉（まひろ・３年）が崩れた。３連打で無死満塁のピンチを招くと、押し出し四球で勝ち越しを許した。この回４安打を浴び、４失点を喫した。

杉本は今大会の全５試合に登板し、そのうち４試合に先発。決勝進出の立役者になったが、蓄積された疲労は隠せなかった。

「１週間に５００球以内」の球数制限にも近づき、この日の決勝では１３１球が上限になっていた。７回１１安打７失点、１２８球でマウンドを降りたが、気迫の１０三振を奪い、意地を見せた。

わずかに届かなかった、紫紺の大優勝旗。勝負の夏。必ずここへ、忘れ物を取りに帰ってくる。