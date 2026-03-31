◆センバツ最終日 ▽決勝 大阪桐蔭７−３智弁学園（３１日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球の決勝が行われ、大阪桐蔭が１０年ぶり２度目の優勝を狙った智弁学園（奈良）を下し、春夏通算１０度目の甲子園優勝を果たした。近畿勢対決を制し、２２年以来、春は４年ぶり５度目の頂点。春夏通算１０度目の優勝は１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。

打線はプロ注目左腕の杉本真滉（３年）から３回までに３点を先取。先発の２年生左腕・川本晴大は１点リードで迎えた６回にソロを浴びて同点に追いつかれたが、直後の７回に３安打で無死満塁の好機を作り、３番・内海竣太（３年）が押し出し四球を選んで勝ち越しに成功。さらに１死満塁から内野ゴロの間に１点を追加し、なお２死二、三塁から６番・黒川虎雅（３年）が左前へ２点適時打を運び、４点のリードを奪った。投げては先発の身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が杉本と堂々と渡り合い、今大会４勝目を挙げた。１５０球を投げ切って、毎回の１５三振を奪った。

大阪桐蔭は甲子園初優勝した１９９１年夏から２０２２年春まで春夏の決勝で無傷の９連勝と無類の強さを見せてきたが、この日の決勝でも好投手・杉本を攻略し栄冠をつかんだ。