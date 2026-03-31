女優の飯島直子（58）が31日、自身のインスタグラムを更新。舞台の金沢公演から帰京したことを明かし、金沢でのオフショットや金沢土産を紹介した。

「きのう巡業先の金沢から無事帰還しました」と報告。「東京に向かう車窓を眺めながら、この約三カ月をふりかえり思い出にふけようと深く息をはき、目をとじたら東京駅まで爆睡してしまいました」と移動で爆睡したことを告白。

「なにやってんだ」と突っ込みつつ、「寝起きのまま 皆と労い合い「また必ず会いましょう！」と約束し、さようならしてきました」と振り返った。「みんなおかげで 九年ぶりの舞台、最後まで走りぬくことができました。本当に本当にありがとう。感謝感謝です」と感謝の思いもつづった。

金沢でのオフショットや移動中の写真などを複数枚投稿。最後には目の下に金箔（きんぱく）のパックをする写真を披露し、「PS2、最後の写真金沢のお土産屋さんで記念に買った金のパックだよ」と説明した。

フォロワーからは「さすが金沢金のパックに爆笑してしまいました」「金箔パックでますますぴかぴかお肌」「金のパック凄い」「金のパックがチャーミング」「ゴージャス」などの声が寄せられた。