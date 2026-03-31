タレント武田真治（53）が31日、都内で「あっぷアリーナ！」ローンチ発表会に出席した。

現在、2歳の娘の子育てをする日々を送り、「寝る前に、妻が娘に読み聞かせをする。本を自分で選ばせるけど、僕の『筋肉体操』の指導本をよく選ぶ」と明かし、「おやすみ前に娘が僕の筋肉の写真を見ている」と笑いを誘った。続けて「僕が家で腹筋をしていると、横で一緒にやろうとするんですよ」とほほ笑んだ。

同アプリは、アプリ独自の編集部によるオススメのゲームアプリを簡単に探して、体験しながらゲームを楽しめる発見型アプリストア。ゲームに疎い武田は発表会中、ゲームに熱中しすぎるあまり会場を笑わせたものの、「ゲームに詳しくなくてあまりしゃべれなかった」と不完全燃焼な様子で、終了後の囲み取材で「何でもお話しします」と猛アピール。おすすめのトレーニングを問われると、「スクワット最強説。やっていると太りづらい体質を作れる」と熱弁し、ともに出席した岡田結実（25）へ「一緒にスクワットしたい」とむちゃぶりした。

その後、アプリの話題を気にかけず、脚を伸ばしきらないスクワットを実演。岡田へ熱血指導を行い、爆笑を誘った。