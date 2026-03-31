「子どもが独立したのに、夫婦2人でスマホ代が月1万8千円」…昔より使用人数は減ったのに、通信費があまり下がりません。シニア手前の世帯でも、格安SIMを検討したほうがいいのでしょうか？

夫婦2人で月1万8千円は高いのか

結論から言うと、夫婦2人で月1万8千円という金額はやや高めの水準です。1人あたり約9千円となるため、大手キャリアの標準的なプランを利用している場合に多い金額です。

以前は家族割引が適用されていたことで料金が抑えられていた可能性がありますが、子どもが独立したことで割引条件が変わり、結果として1人あたりの負担が増えているケースも考えられます。

また、長年同じプランを使い続けている場合、現在の利用状況に対して過剰な内容になっていることも少なくありません。



人数が減っても通信費が下がらない理由

家族の人数が減ったにもかかわらず通信費が下がらないのには、いくつかの理由があります。



家族割引の影響がなくなっている

大手キャリアでは、家族の回線数が多いほど割引が適用される仕組みがあります。子どもが独立して回線数が減ると、この割引が縮小または消失し、結果的に1人あたりの料金が上がることがあります。



プランがそのままになっている

以前の家族構成に合わせたプランをそのまま使い続けていると、現在の利用状況に合わないままになっていることがあります。特に大容量プランは見直しの余地が大きい部分です。



通信量が実際より多めに見積もられている

通信制限を避けるために余裕のあるプランを選び続けていると、実際には使い切れていないケースもあります。この場合、無駄なコストが発生している可能性があります。



シニア手前世帯が見直すべきポイント

この世代では、単純な安さだけでなく「使いやすさ」や「安心感」も重要な判断基準になります。そのうえで見直すべきポイントを整理することが大切です。



実際のデータ使用量を把握する

まずはどれくらい通信を使っているのかを確認します。自宅にWi-Fi環境がある場合、スマホ単体でのデータ使用量はそれほど多くないこともあります。



不要なオプションを見直す

長年の契約の中で、使っていないサービスがそのまま残っていることがあります。こうした部分を整理するだけでも料金は下がります。



同じキャリア内でのプラン変更も検討する

いきなり乗り換えに不安がある場合は、現在のキャリア内でより安いプランに変更するだけでも効果があります。



格安SIMはこの世代にも向いているのか

格安SIMは若い世代のものというイメージを持たれがちですが、シニア手前の世帯にも十分適した選択肢です。

特に、通話と基本的なインターネット利用が中心であれば、低容量プランでも問題なく使えるケースが多く、コストを大きく下げることができます。現在1人あたり9千円近くかかっている場合でも、3千円前後に抑えられる可能性があります。

一方で、店舗サポートが少ないことや、設定を自分で行う必要がある点は注意が必要です。ただし、最近はサポート体制が整っているサービスも増えており、以前ほどハードルは高くありません。



無理なく見直すための現実的な方法

通信費の見直しは、一気に大きく変えるのではなく、段階的に進めるのが現実的です。

まずは現在の契約内容を確認し、明らかに過剰な部分がないかを見極めます。そのうえで、プランの変更やオプションの整理を行います。

さらに、いきなり夫婦2人とも乗り換えるのではなく、どちらか一方だけ格安SIMに切り替えて様子を見る方法もあります。これにより、使い勝手を確認しながら判断することができます。



通信費は“人数”ではなく“内容”で決まる

今回のように人数が減っても通信費が下がらないのは珍しいことではありません。通信費は単純な人数ではなく、契約内容やプランによって決まるためです。

そのため、「人数が減ったのに高い」という違和感は、見直しのサインとも言えます。現在の使い方に合った内容になっているかを確認することが重要です。



まとめ

夫婦2人でスマホ代が月1万8千円というのは一般的な範囲ではありますが、現在の通信環境を考えると見直しによって下げられる可能性が高い水準です。

特に子どもが独立したタイミングは、契約内容を見直す良い機会です。格安SIMも含めた選択肢を検討することで、無理なく通信費を抑えることができます。

重要なのは、安さだけで判断するのではなく、使いやすさや安心感とのバランスを考えることです。まずは現状を把握し、小さな見直しから始めることで、家計に無理のない改善を進めていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー