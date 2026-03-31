クリス・ヘムズワース＆マーク・ラファロ共演、犯罪小説の巨匠ドン・ウィンズロウ原作のクライムアクション・スリラー『クライム101』が、2026年4月1日（水）よりAmazon にて世界独占配信となる。

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アメリカ西海岸線を走るハイウェー、101号線上で数百万ドルの宝石が消える強盗事件が多発。4年間におよぶデーヴィス（クリス・ヘムズワース）の完璧な犯行は、人生最大の大金を得るため、保険会社に勤めるシャロン（ハル・ベリー）に共謀を持ちかけたことから綻びを見せ始める。

1,100万ドル（約16億円）の宝石を狙い、シャロンとの裏取引は成功したかのように見えた。ところが、犯行のパターンを見抜いたルー刑事（マーク・ラファロ）の追跡が迫る中、犯罪組織の影や警察内部の陰謀が絡み合ってゆく。デーヴィス、シャロン、ルーは、それぞれの人生を決定づける選択を迫られていき──。

監督・脚本は『アメリカン・アニマルズ』（2018）のバート・レイトン。主演のクリス・ヘムズワースとマーク・ラファロは『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来の競演で、名作『ヒート』を彷彿とさせる息詰まる対決を演じている。共演者にはハル・ベリーやバリー・コーガン、ニック・ノルティ、モニカ・バルバロなど、に名を連ねる名優たちが揃った。

映画『クライム101』は、2026年4月1日（水）よりPrime Videoにて独占配信。